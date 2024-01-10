Статья за корректировку огня: СБУ объяснила, сколько лет тюрьмы грозит "блогерам" за съемку вражеских ударов по Киеву

Спецслужба продолжает отслеживать и задерживать "блоггеров"-нарушителей, которые могут помогать России

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконной съемке последствий ракетных ударов по Киеву 2 января. Об этом на информационный запрос "Телеграфу" сообщил начальник Управления взаимодействия со СМИ и общественностью Артем Дехтяренко, комментируя попадание в соцсети кадров с работой ПВО, снятых очередными "блоггерами".

— СБУ установила личности четырех жителей столицы, которые утром 2 января 2024 года незаконно распространили информацию о последствиях массированной ракетно-дроновой атаки РФ по Киеву в соцсетях… Информируем, что публикация таких медиафайлов расценивается как корректировка вражеского огня, за что предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 12 лет, — подчеркнул он.

Дехтяренко также добавил, что спецслужба "систематически отслеживает и постоянно осуществляет меры по безотлагательному и эффективному реагированию на существующие и потенциальные угрозы".

Как сообщалось, ровно через месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Верховная Рада приняла закон №7189, устанавливающий ограничения на обнародование некоторых данных в публичном пространстве во время действия военного положения. При этом невыполнение этих требований карается лишением свободы сроком от 3 до 12 лет, в зависимости от обстоятельств, мотивов и тяжести последствий совершенного преступления.

Также "Телеграф" писал, что, несмотря на неоднократные предупреждения от правоохранителей о том, что снимать обстрелы и работу ПВО запрещено ради собственной безопасности, постоянно находятся лица, которые этим пренебрегают.