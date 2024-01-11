Подделал документы и развернул незаконную торговлю: киевскому экс-депутату грозит тюрьма

Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт по данному делу направлен в суд

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, который в Дарницком районе Киева самовольно занял земельный участок и построил на его территории торгово-развлекательные павильоны. Все разрешительные документы злоумышленник подделал и заверил их "липовыми" печатями.

Как оказалось, махинации с землей провернул бывший депутат Киевского городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

В ходе досудебного расследования полицейским удалось установить, что злоумышленник, в Дарницком районе столицы, незаконно занял земельный участок общей площадью 858,8 метров квадратных. Здесь он построил торговые и развлекательные павильоны.

Стоит отметить, что злоумышленник не имел решения органов исполнительной власти или органов местного самоуправления о передаче в собственность/предоставление в пользование земельного участка, находящегося в коммунальной собственности территориальной громады Киева.

Понимая это, фигурант подделал все разрешительные документы и затем, на их основании, оформил на павильоны и землю право собственности.

Экс-депутат развернул незаконную торговлю в Дарницком районе Киева

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении сразу нескольких уголовных преступлений. Досудебное расследование по данному делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что руководство управления образования одного из районов столицы растратило огромную сумму бюджетных средств при закупке биотуалетов для укрытий. Преступная схема была раскрыта и за это все фигуранты дела пойдут под суд.

Так, в ходе проведения досудебного расследования правоохранители установили, что чиновники управления образования Шевченковской райадминистрации искусственно завысили цены на приобретаемые товары. Своими неправомерными действиями они нанесли государству ущерб в размере более чем 370 тысяч гривен.