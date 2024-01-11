Підробив документи і розгорнув незаконну торгівлю: київському екс-депутату загрожує в'язниця

Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт по цій справі направлено до суду

Правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника, який у Дарницькому районі Києва самовільно зайняв земельну ділянку та збудував на її території торгово-розважальні павільйони. Усі дозвільні документи зловмисник підробив та завірив їх "липовими" печатками.

Як виявилось, махінації із землею провернув колишній депутат Київської міської ради. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Так, у ході досудового розслідування поліцейським вдалося встановити, що зловмисник, у Дарницькому районі столиці, незаконно зайняв земельну ділянку загальною площею 858,8 квадратних метрів. Тут він побудував торгові та розважальні павільйони.

Варто зазначити, що зловмисник не мав рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу у власність/надання у користування земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва.

Розуміючи це, фігурант підробив усі дозвільні документи і потім, на їх підставі, оформив на павільйони та землю право власності.

Екс-депутат розгорнув незаконну торгівлю в Дарницькому районі Києва

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні одразу кількох кримінальних злочинів. Досудове розслідування по цій справі завершено, а обвинувальний акт направлено до суду.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що керівництво управління освіти одного з районів столиці витратило величезну суму бюджетних коштів при закупівлі біотуалетів для укриттів. Злочинну схему було розкрито і за це всі фігуранти справи підуть під суд.

Так, під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що чиновники управління освіти Шевченківської райадміністрації штучно завищили ціни на товари. Своїми неправомірними діями вони завдали державі збитків у розмірі понад 370 тисяч гривень.