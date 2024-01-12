Застрял в теплотрассе: в Киеве спасли мужчину, которого разыскивали родные (видео)

Пострадавший настолько замерз, что практически не мог разговаривать

Столичные патрульные полицейские и бойцы ГСЧС провели совместную спасательную операцию и помогли мужчине, который оказался в беде. Пострадавшего передали в руки медиков и они оказали ему необходимую помощь.

Оказалось, мужчину уже длительное время разыскивают родственники, которые даже не подозревали, где он может находиться. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Так, патрульные получили сообщение о том, что в одном из районов столицы под трубами теплотрассы находится мужчина. Прибыв на вызов полицейские оценили ситуацию и вызвали на подмогу спасателей и медиков.

Как оказалось, под трубами теплотрассы действительно застрял мужчина, который не смог оттуда самостоятельно выбраться. Он очень сильно замерз и практически не мог двигаться. Мужчина решил согреться и залез под трубы, где и застрял.

Спасателям и патрульным удалось достать пострадавшего "на поверхность" и передать его в руки медиков. Личность мужчины оперативно установили и связались с его родными. Выяснилось, семья уже длительное время его разыскивает и ждет домой.

Таким образом, совместная спасательная операция завершилась благополучно и жизнь мужчины была спасена.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве мужчина провалился под лед и его чудом удалось спасти. Киевлянин находился в ледяной воде на расстоянии 50 метров от берега и не мог самостоятельно выбраться на сушу.