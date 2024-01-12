Застряг у теплотрасі: у Києві врятували чоловіка, якого розшукували рідні (відео)

Потерпілий настільки замерз, що практично не міг розмовляти

Столичні патрульні поліцейські та бійці ДСНС провели спільну рятувальну операцію і допомогли чоловікові, який опинився в біді. Потерпілого передали до рук медиків і вони надали йому необхідну допомогу.

Виявилося, що чоловіка вже тривалий час розшукують родичі, які навіть не підозрювали, де він може перебувати. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.

Так, патрульні отримали повідомлення про те, що в одному із районів столиці під трубами теплотраси знаходиться чоловік. Прибувши на виклик поліцейські оцінили ситуацію та викликали на допомогу рятувальників та медиків.

Як виявилося, під трубами теплотраси справді застряг чоловік, який не зміг звідти самостійно вибратися. Він дуже сильно змерз і практично не міг рухатися та розмовляти. Чоловік вирішив зігрітися та заліз під труби, де й застряг.

Рятувальникам та патрульним вдалося дістати потерпілого "на поверхню" та передати його до рук медиків. Особу чоловіка оперативно встановили та зв’язалися з його рідними. З’ясувалося, сім’я вже тривалий час його розшукує та чекає додому.

Таким чином, спільна рятувальна операція завершилася благополучно та життя чоловіка було врятовано.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві чоловік провалився під лід і його дивом вдалося врятувати. Киянин перебував у крижаній воді на відстані 50 метрів від берега і не міг самостійно вибратися на сушу.