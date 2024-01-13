Укр

В Киеве горит ТРЦ "Космополит": Кличко рассказал подробности (фото, видео)

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1545
Пожарные оперативно прибыли на место ЧП
Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Фото ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

С териитории ТРЦ было эвакуировано более 200 человек

В субботу, 13 января, в Соломенском районе Киева начался масштабный пожар в ТРЦ "Cosmo". Посетителей начали экстренно эвакуировать, а задымление быстро распространилось по всем этажам.

К медикам с симптомами отравления обратились три человека, в том числе 8-летняя девочка. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, возгорание произошло в одном из помещений торгового центра на 4 этаже. По предварительным данным, начала гореть детская игровая с батутами. Во время тушения пожара было эвакуировано около 200 человек.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в 17:42 был локализирован пожар на площади 50 кв. м. На месте ЧП работало 13 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 спасателей. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. По данному факту будет проведено расследование.

К медикам за помощью обратились три человека — мужчина, женщина и 8-летняя девочка. У всех были симптомы отравления продуктами горения. Им оказали медицинскую помощь, от госпитализации все отказались. Известно, что мужчина и женщина работали в этом ТРЦ, а девочка была посетительницей.

Пожар удалось оперативно ликвидировать
Пожар удалось оперативно ликвидировать

Для справки: ТРЦ COSMO Multimall находится на улице Вадима Гетьмана, 6 недалеко от центра столицы и станции метро "Шулявская". Также он известен под старыми названиями "Космополит" и "Большевик". Внутри есть много магазинов и фудкортов, ледовая арена, бильярд, кинотеатр и другие развлечения.

ТРЦ COSMO

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в многоэтажке Киева во время пожара погибли люди. Прибывшие на вызов бойцы ГСЧС установили, что возгорание произошло в мусоросборнике, расположенном на первом этаже.

Теги:
#Киев #Пожар #Пострадавшие #ТРЦ