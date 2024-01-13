В Киеве горит ТРЦ "Космополит": Кличко рассказал подробности (фото, видео)

С териитории ТРЦ было эвакуировано более 200 человек

В субботу, 13 января, в Соломенском районе Киева начался масштабный пожар в ТРЦ "Cosmo". Посетителей начали экстренно эвакуировать, а задымление быстро распространилось по всем этажам.

К медикам с симптомами отравления обратились три человека, в том числе 8-летняя девочка. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, возгорание произошло в одном из помещений торгового центра на 4 этаже. По предварительным данным, начала гореть детская игровая с батутами. Во время тушения пожара было эвакуировано около 200 человек.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в 17:42 был локализирован пожар на площади 50 кв. м. На месте ЧП работало 13 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 спасателей. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. По данному факту будет проведено расследование.

К медикам за помощью обратились три человека — мужчина, женщина и 8-летняя девочка. У всех были симптомы отравления продуктами горения. Им оказали медицинскую помощь, от госпитализации все отказались. Известно, что мужчина и женщина работали в этом ТРЦ, а девочка была посетительницей.

Пожар удалось оперативно ликвидировать

Пожар удалось оперативно ликвидировать

Для справки: ТРЦ COSMO Multimall находится на улице Вадима Гетьмана, 6 недалеко от центра столицы и станции метро "Шулявская". Также он известен под старыми названиями "Космополит" и "Большевик". Внутри есть много магазинов и фудкортов, ледовая арена, бильярд, кинотеатр и другие развлечения.

ТРЦ COSMO

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в многоэтажке Киева во время пожара погибли люди. Прибывшие на вызов бойцы ГСЧС установили, что возгорание произошло в мусоросборнике, расположенном на первом этаже.