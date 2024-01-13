В Киеве на Шулявке горит ТРЦ "Космополит": пожар начался в детской комнате (видео)

Посетители толпятся под зданием ТРЦ и снимают происходящее на видео

В Соломенском районе Киева загорелся ТРЦ "Cosmo". На некоторых этажах наблюдается задымление, людей срочно эвакуируют из здания.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, причина пожара устанавливается.

Видео горения в ТРЦ делятся в сети. На месте работает полиция и пожарные. По предварительным данным, пожар начался на 4-м этаже торгового центра, где расположена игровая с батутами.

"В Соломенском районе столицы происходит эвакуация людей из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание. Предварительно – на 4 этаже четырехэтажного здания, в детской комнате" — написал Кличко.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Площадь возгорания пока неизвестна.

ТРЦ COSMO Multimall находится на улице Вадима Гетьмана, 6 недалеко от центра столицы и станции метро "Шулявская". Также известен под старыми названиями "Космополит" и "Большевик". Внутри есть много магазинов и фудкортов, ледовая арена, бильярд, кинотеатр и другие развлечения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в многоэтажке Киева нашли погибших жильцов. Их тела обнаружили спасатели после пожара.