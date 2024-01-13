У Києві на Шулявці горить ТРЦ "Космополіт": пожежа розпочалася у дитячій кімнаті (відео)

Відвідувачі юрмляться під будівлею ТРЦ і знімають те, що відбувається на відео

У Солом’янському районі Києва спалахнув ТРЦ "Cosmo". На деяких поверхах спостерігається задимлення, людей терміново евакуювали із будівлі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, причина пожежі встановлюється.

Відео горіння у ТРЦ діляться у мережі. На місці працює поліція та пожежні. За попередніми даними, пожежа розпочалася на 4-му поверсі торгового центру, де розташована ігрова з батутами.

"У Солом’янському районі столиці відбувається евакуація людей із ТРЦ "Космополіт", де сталося загоряння. Попередньо – на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, у дитячій кімнаті" – написав Кличко.

Інформації про постраждалих наразі немає. Площа загоряння поки що невідома.

ТРЦ COSMO Multimall розташований на вулиці Вадима Гетьмана, 6 неподалік центру столиці та станції метро "Шулявська". Також відомий під старими назвами "Космополіт" та "Більшовик". Усередині є багато магазинів та фудкортів, льодова арена, більярд, кінотеатр та інші розваги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у багатоповерхівці Києва знайшли загиблих мешканців. Їхні тіла виявили рятувальники після пожежі.