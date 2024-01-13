У Києві горить ТРЦ "Космополіт": Кличко розповів подробиці (фото, відео)

З ТРЦ було евакуйовано понад 200 осіб

У суботу, 13 січня, у Солом’янському районі Києва спалахнула масштабна пожежа у ТРЦ "Cosmo". Відвідувачів почали екстрено евакуювати, а задимлення поширилося по всіх поверхах.

До медиків із симптомами отруєння звернулися троє людей, зокрема 8-річна дівчинка. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, загоряння сталося в одному з приміщень торгового центру розташованому на четвертому поверсі. За попередніми даними, почала горіти дитяча ігрова з батутами. Під час гасіння пожежі було евакуйовано близько 200 людей.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що о 17:42 було локалізовано пожежу на площі 50 кв. м. На місці НП працювало 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників. Причини та обставини НП встановлюються. За цим фактом буде проведено розслідування.

До медиків за допомогою звернулися троє людей — чоловік, жінка та 8-річна дівчинка. Усі мали симптоми отруєння продуктами горіння. Їм надали медичну допомогу, від госпіталізації усі відмовилися. Відомо, що чоловік та жінка працювали у цьому ТРЦ, а дівчинка була відвідувачкою.

Пожежу вдалося оперативно ліквідувати

Пожежу вдалося оперативно ліквідувати

Для довідки: ТРЦ COSMO Multimall знаходиться на вулиці Вадима Гетьмана, 6 неподалік центру столиці та станції метро "Шулявська". Також він відомий під старими назвами "Космополіт" та "Більшовик". Усередині є багато магазинів та фудкортів, льодова арена, більярд, кінотеатр та інші розваги.

ТРЦ COSMO

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у багатоповерхівці Києва під час пожежі загинули люди. Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що спалах стався в сміттєзбірнику, розташованому на першому поверсі.