Все в коричневой жиже: в Киеве на Борщаговке одну и ту же улицу затопило дважды за неделю (видео)

Специалисты уже на месте

Меньше недели назад в Святошинском районе Киева произошел масштабный прорыв водопровода, из-за чего улицу затопило мутной жижей, и вот история повторилась. При том прорыв произошел в том же месте, что и предыдущий.

Как информируют местные telegram-каналы, на Борщаговке на бульваре Жюля Верна вновь наблюдается локальный потоп, что наверняка не обрадует многих автолюбителей, чьи машины оказались на улице.

В свою очередь пресс-служба КГГА информирует, что произошла утечка воды, а не прорыв канализации, как это уже охарактеризовали в сети. Аварию быстро локализовали, а отключения потребителей не производилось.

"Выполняются работы по ликвидации утечки холодной воды, чтобы работники могли начать замену поврежденного участка сети. Все аварийно-восстановительные бригады города работают в усиленном режиме, учитывая температурные колебания", — говорится в сообщении.

Напомним, предыдущий прорыв в этом же месте произошел 8 января. При этом в "Киевводоканале" сообщили, что о прорыве канализации речи не шло, а авария связана с утечкой холодной питьевой воды. Причины происшествия там связали с износом водопроводных сетей на фоне сильных морозов.