Все в коричневій жижі: у Києві на Борщагівці одну й ту саму вулицю затопило двічі на тиждень (відео)

Фахівці вже на місці

Менш як тиждень тому у Святошинському районі Києва стався масштабний прорив водопроводу, через що вулицю затопило каламутною жижею, і ось історія повторилася. При цьому прорив стався у тому ж місці, що й попередній.

Як інформують місцеві telegram-канали, на Борщагівці на бульварі Жюля Верна знову спостерігається локальний потоп, що, напевно, не порадує багатьох автолюбителів, чиї машини опинилися на вулиці.

Своєю чергою пресслужба КМДА інформує, що стався витік води, а не прорив каналізації, як це вже охарактеризували у мережі. Аварію швидко локалізували, а відключення споживачів не було.

"Виконуються роботи з ліквідації витоку холодної води, щоб працівники могли розпочати заміну пошкодженої ділянки мережі. Усі аварійно-відновлювальні бригади міста працюють у посиленому режимі з огляду на температурні коливання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, попередній прорив у цьому ж місці стався 8 січня. При цьому в "Київводоканалі" повідомили, що про прорив каналізації не йшлося, а аварія пов’язана з витоком холодної питної води. Причини події пов’язали зі зносом водопровідних мереж на тлі сильних морозів.