В Киеве возле железнодорожного вокзала демонтируют киоски с шаурмой и кофе: в чем причина

Работы на локации будут продолжаться определенный промежуток времени

В понедельник, 15 января, в Шевченковском районе Киева коммунальщики начали проводить массовый демонтаж временных построек. Киоски сносят на улице Старовокзальной неподалеку от конечной остановки скоростного трамвая.

Сооружения здесь были возведены незаконно и поэтому их было решено ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента территориального контроля Киева.

Так, коммунальщики приступили к ликвидации временных построек на улице Старовокзальной, которые появились здесь несколько десятилетий назад и со временем превратились в настоящий стихийный базар.

Данные постройки являются незаконными и их ликвидация — это часть системной работы по улучшению общественного пространства столицы.

Демонтируют МАФы возле столичного железнодорожного вокзала, недалеко от конечной остановки скоростного трамвая "Старовокзальная". Работы выполняют специалисты "Київблагоустрій".

Отмечается, что "работы на этой локации будут продолжаться некоторое время, ведь это часть системной работы по улучшению и организации общественного пространства столицы".

Специалисты "Київблагоустрій" напоминает киевлянам, что качество товаров, которые реализуются в нелегальных киосках никто не может гарантировать, поэтому жителей и гостей столицы призывают не покупать продукцию с рук и не подвергать себя опасности.

МАФы демонтируют на улице Старовокзальной

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