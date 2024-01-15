У Києві біля залізничного вокзалу демонтують кіоски з шаурмою та кавою: у чому причина

Роботи на локації триватимуть певний проміжок часу

У понеділок, 15 січня, у Шевченківському районі Києва комунальники почали проводити масовий демонтаж тимчасових споруд. Кіоски зносять на вулиці Старовокзальній неподалік кінцевої зупинки швидкісного трамвая.

Споруди тут було зведено незаконно і тому їх було вирішено ліквідувати. Про це повідомили у прес-службі Департаменту територіального контролю Києва.

Так, комунальники розпочали ліквідацію тимчасових споруд на вулиці Старовокзальній, які з’явилися тут кілька десятиліть тому і згодом перетворилися на справжній стихійний базар.

Ці споруди є незаконними та їх ліквідація — це частина системної роботи з покращення суспільного простору столиці.

Демонтують МАФи біля столичного залізничного вокзалу, неподалік кінцевої зупинки швидкісного трамвая "Старовокзальна". Роботи виконують фахівці "Київблагоустрою".

Зазначається, що "роботи на цій локації триватимуть певний час, адже це частина системної роботи з покращення та організації громадського простору столиці".

"Київблагоустрій" нагадує киянам, що якість товарів на нелегальних ятках ніхто не може гарантувати, тож мешканців та гостей столиці комунальники закликають не купувати продукцію з рук та не наражати себе на небезпеку.

МАФи демонтують на вулиці Старовокзальній

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