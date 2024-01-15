В Киеве пытаются спасти дикое хищное животное: у людей просят помощи (видео)

Животное находится в клинике под наблюдением врачей

В Киеве люди обнаружили травмированную енотовидную собаку и обратились за помощью к зооволонтерам. Животное оперативно доставили в ветеринарную клинику и провели обследование.

Как оказалось, у хищника травмировано бедро и ему пришлось сделать экстренную операцию. Чтобы помочь енотовидной собаке выздороветь у всех людей просят о посильной помощи. Об этом сообщается на официальной странице Центра спасения диких животных HAU.

Так, неравнодушные люди привезли в клинику енотовидную собаку, которая была травмирована при невыясненных обстоятельствах. По предварительным данным, животное получило серьезную травму из-за того, что его сбила машина.

Травмированный хищник находится в больнице

В больнице ему диагностировали левосторонний перелом бедра. Енотовидную собаку сразу прооперировали в клинике и вставили пластины для правильного роста костей. Сейчас животное находится в стационаре. Некоторое время хищник проведет под пристальным наблюдением специалистов.

У животного серьезный перелом бедра

Всех неравнодушных призывают помочь животному выжить и в дальнейшем восстановиться. Для этого можно сделать донат на странице Центра спасения диких животных HAU по ссылке.

Для справки: Енотовидная собака — это хищное всеядное млекопитающее семейства псовых (собачьих). Латинское родовое название Nyctereutes переводится как "вечерний странник".

Енотовидная собака — животное средних размеров, величиной с небольшую собаку. Общая длина 65—80 сантиметров, из них хвост составляет 15—25 сантиметров. Тело коренастое, сравнительно слабо вытянуто. Половой диморфизм практически не выражен, самки и самцы по размерам не отличаются.

Енотовидная собака деятельна преимущественно в сумерки и ночью, хотя во время сильного голода её можно заметить и днём. Всеядна, питается животной и растительной пищей. В рационе енотовидной собаки преобладают самые доступные корма, поэтому он меняется в зависимости от местности.

Енотовидная собака — единственный представитель семейства псовых, залегающий на зиму в спячку. В тёплые зимы енотовидная собака обычно бодрствует, отсиживаясь в убежище только в дни сильных морозов. Настоящей зимней спячки у енотовидных собак нет, но интенсивность обмена веществ у них снижается примерно на 25 %.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине удалось спасти хищную птицу, которая была ранена и замерзала на обочине. Неравнодушные граждане обратились за помошью к патрульным, которые передали травмированную птицу специалистам