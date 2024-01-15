У Києві намагаються врятувати дику хижу тварину: у людей просять допомоги (відео)

Тварина знаходиться у клініці під наглядом лікарів

У Києві люди виявили травмованого єнотовидного собаку та звернулися за допомогою до зооволонтерів. Тварину оперативно доставили до ветеринарної клініки та провели обстеження.

Як виявилось, у хижака травмовано стегно і йому екстрено провели операцію. Щоб допомогти єнотовидному собаці одужати у всіх людей просять про допомогу. Про це повідомляється на офіційній сторінці Центру порятунку диких тварин HAU.

Так, небайдужі люди привезли до клініки єнотовидного собаку, який був травмований за нез’ясованих обставин. За попередніми даними, тварина отримала серйозну травму через те, що її збила машина.

Травмований хижак перебуває у лікарні

У лікарні йому діагностували лівосторонній перелом стегна. Єнотоподібного собаку відразу прооперували в клініці і вставили пластини для правильного росту кісток. Наразі тварина перебуває у стаціонарі. Деякий час хижак проведе під пильним наглядом фахівців.

У тварини серйозний перелом стегна

Усіх небайдужих закликають допомогти тварині вижити і надалі відновитись. Для цього можна зробити донат на сторінці Центру порятунку диких тварин HAU за посиланням.

Для довідки: Єнотовидний собака — це хижа всеїдна ссавець сімейства псових (собачих). Латинська родова назва Nyctereutes перекладається як "вечірній мандрівник".

Єнотовидний собака — тварина середніх розмірів, величиною з невелику собаку. Загальна довжина 65-80 сантиметрів, їх хвіст становить 15-25 сантиметрів. Тіло кремезне, порівняно слабо витягнуте. Статевий диморфізм практично не виражений, самки та самці за розмірами не відрізняються.

Єнотовидний собака діяльний переважно в сутінки та вночі, хоча під час сильного голоду його можна помітити і вдень. Всеодна, харчується тваринною та рослинною їжею. У раціоні єнотовидного собаки переважають найдоступніші корми, тому він змінюється залежно від місцевості.

Єнотовидний собака — єдиний представник сімейства псових, що залягає на зиму в сплячку. У теплі зими єнотовидний собака зазвичай не спить, відсиджуючись у притулок тільки в дні сильних морозів. Справжньої зимової сплячки у єнотовидних собак немає, але інтенсивність обміну речовин у них знижується приблизно на 25%.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині вдалося врятувати хижого птаха, який був поранений і замерзав на узбіччі. Небайдужі громадяни звернулися за допомогою до патрульних, які передали травмованого птаха фахівцям