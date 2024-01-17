Достали осколок из сердца "магнитом": киевские хирурги спасли защитника (фото)

К счастью, операция и послеоперационный период прошли без осложнений

Столичным медикам удалось провести сложную операцию и помочь пациенту, который жаловался на силную одышку и боли в области сердца. Как оказалось, находясь в зоне боевых действий, мужчина получил тяжелое осколочное ранение грудной клетки и у него в сердце застрял обломок.

Специалисты решили проводить операцию при помощи специального магнита. Об этом сообщили в пресс-службе Национального Научного Центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова.

Так, к медикам за помощью обратился 46-летний мужчина, который жаловался на сильные нарастающие боли в грудной клетке, особенно в области сердца. Пациент не мог сделать полноценный вдох и у него появилась одышка.

Как оказалось, совсем недавно мужчина находился в зоне боевых действий, где и получил тяжелое осколочное ранение грудной клетки.

Мужчина получил тяжелое ранение грудной клетки на войне

Специалисты провели КТ исследование и обнаружили у мужчины в перикарде (внешняя соединительнотканная оболочка сердца) металлический обломок значительных размеров — 8 на 9 миллиметров.

Специфическое расположение осколка усложняло оперативное вмешательство и было решено провести миниинвазивное торакоскопическое удаление обломка, с применением специального магнита. Пациенту сделали небольшой надрез в грудной стенке и извлекли оттуда инородное тело.

Операцию провели при помощи магнита

К счастью, операция и послеоперационный период прошли без осложнений. Пациент проходит амбулаторное лечение, где он готовится к еще одному хирургическому вмешательству.

Осколок был успешно извлечен

Для справки: Национальный Научный Центр хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова — государственное медицинское учреждение, которое существует с 1972 года.

В клинике Института впервые на Украине выполнены:

трансплантация сердца (2001 г.);

трансплантация печени от живого семейного донора (2001 г.);

трансплантация костной ткани (2004 г.);

одновременная трансплантация поджелудочной железы и почки от живого семейного донора (2005 г. — впервые среди стран СНГ).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве специалистам удалось извлечь из позвоночника пациента кусок вражеской ракеты, который застрял в суставе между позвонками. К счастью, пострадавший хорошо перенес хирургическое вмешательство, а сама операция прошла успешно.