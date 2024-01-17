Дістали уламок із серця "магнітом": київські хірурги врятували захисника (фото)
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На щастя, операція та післяопераційний період пройшли без ускладнень
Столичним медикам вдалося провести складну операцію та допомогти пацієнту, який скаржився на сильну задишку та біль у ділянці серця. Як виявилося, перебуваючи в зоні бойових дій, чоловік отримав тяжке осколкове поранення грудної клітки і у нього в серці застряг уламок.
Фахівці вирішили проводити операцію за допомогою спеціального магніту. Про це повідомили у прес-службі Національного Наукового Центру хірургії та трансплантології імені А.А.Шалімова.
Так, до медиків за допомогою звернувся 46-річний чоловік, який скаржився на сильний біль у грудній клітці, особливо в області серця. Пацієнт не міг зробити повноцінний вдих і в нього з’явилася задишка.
Як виявилося, зовсім недавно чоловік перебував у зоні бойових дій, де й отримав важке осколкове поранення грудної клітки.
Фахівці провели КТ дослідження та виявили у чоловіка в перикарді (зовнішня сполучнотканинна оболонка серця) металевий уламок значних розмірів – 8 на 9 міліметрів.
Специфічне розташування осколка ускладнювало оперативне втручання та було вирішено провести мініінвазивне торакоскопічне видалення уламка із застосуванням спеціального магніту. Пацієнту зробили невеликий надріз у грудній стінці та витягли звідти стороннє тіло.
На щастя, операція та післяопераційний період пройшли без ускладнень. Пацієнт проходить амбулаторне лікування, де він готується до ще одного хірургічного втручання.
Довідково: Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології ім. А.А. Шалімова — державний медичний заклад, який існує з 1972 року.
У клініці Інституту вперше в Україні виконано:
- трансплантація серця (2001);
- трансплантація печінки від живого сімейного донора (2001);
- трансплантація кісткової тканини (2004);
- одночасна трансплантація підшлункової залози та нирки від живого сімейного донора (2005 р. – вперше серед країн СНД).
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві фахівцям вдалося витягти з хребта пацієнта шматок ворожої ракети, який застряг у суглобі між хребцями. На щастя, постраждалий добре переніс хірургічне втручання, а сама операція пройшла успішно.