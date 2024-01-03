Уламок ракети застряг у хребті: у Києві хірурги провели складну операцію (фото)

Стан пацієнта оцінюється лікарями як стабільний

У Києві в Олександрівській клінічній лікарні фахівцям вдалося витягти з хребта пацієнта шматок ворожої ракети, який застряг у суглобі між хребцями. Така страшна травма була отримана постраждалим під час масованої ракетної атаки на столицю, яка сталася 2 січня.

На щастя, пацієнт добре переніс хірургічне втручання і вже прийшов до тями. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук асистент кафедри хірургії Національного медуніверситету імені Богомольця Павло Бик.

Відомо, що до відділення політравми Олександрівської клінічної лікарні, розташованої у Печерському районі столиці, надійшов пацієнт, якому у спину потрапив уламок ракети. Лікарям, за допомогою спеціального обладнання, вдалося чітко встановити місце розташування осколка та його розміри.

Операцію провели в Олександрівській клінічній лікарні

У ході дослідження фахівці зрозуміли, що частина ракети застрягла у фасетковому суглобі між хребцями. Завдяки професіоналізму лікарів уламок успішно видалили.

Наразі пацієнт продовжує проходити лікування та реабілітацію в медустанові. Його стан стабільний і не викликає побоювання у лікарів.

Локалізація уламка

"Слава українській ППО, яка вберегла Київ від більшості ракет та шахедів і набагато гірших наслідків, якби вони долетіли за призначенням. Отож тримаймося, та з холодним розумом робимо свою роботу", — додав хірург у своєму дописі.

Локалізація уламка

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що з серця маленької українки витягли уламок міни : дитину поранили окупанти (відео). Як зазначив кардіохірург Борис Тудоров, чотирирічна дівчинка потрапила під обстріл у Херсоні та дивом залишилася живою. За його словами, після операції стан дитини стабільний.

Уламок ворожого снаряда вдалося дістати за допомогою неодимового магніту. За словами хірурга, такий магніт спрощує вилучення металевих предметів із м’яких тканин.