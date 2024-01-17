Здесь бывали Борис Джонсон и Зеленский: в Киеве закрылась легендарная кофейня в лондонском автобусе

Культовое место может навсегда исчезнуть

Жители и гости столицы наверняка обращали внимание на двухэтажный красный лондонский автобус, который уже многие годы припаркован в самом центре Киева на улице Городецкого. Здесь располагается атмосферная кофейня LennyBus, которая, к сожалению прекращает свою работу.

Как оказалось, столичные власти не продлили с владельцами договор аренды земли и они вынуждены закрыться. Об этом сообщается на официальной странице кофейни LennyBus в Фейсбук.

Красный двухэтажный автобус из Лондона практически 25 лет простоял на улице архитектора Городецкого, 8. С 2018 года здесь начала работать кофейня LennyBus, которую посещали Владимир Зеленский и Борис Джонсон, а также украинские звезды шоу-бизнеса. Здесь проводили яркие фотосессии и многие специально приезжали в столицу, чтобы сделать необычные фото на фоне настоящего даблдекера.

Как же автобус из Лондона попал в Киев, при каких обстоятельствах здесь появилась кофейня LennyBus и что будет с красным автобусом после закрытия заведения — рассказывает "Телеграф".

История появления в Киеве красного автобуса из Лондона

Красный автобус прибыл в столицу из Лондона

В столице красный двухэтажный автобус из Лондона появился благодаря стараниям киевского архитектора Леонида Жарикова, который в 90-х ушел в ресторанный бизнес.

Как-то Жариков загорелся идеей создания необычного заведения, которое бы располагалось внутри настоящего автобуса. В 1999 году, после долгих переговоров с английской фирмой, ему удалось купить красный двухэтажный автобус Routemaster. Бизнесмен самостоятельно привез его в столицу и растаможил, как кузов. Именно поэтому транспортное средство имеет лондонские номера.

Леонид поставил автобус на улице Городецкого, где в тот момент находился его ресторан "Марс". Изначально бизнесмен планировал открыть в автобусе детское кафе, однако не получил разрешение от городских властей.

Кофейня LennyBus стала культовым местом

После этого Жариков решил открыть в автобусе пивной паб, так как он получил к тому времени лицензию на продажу немецкого пива Warsteiner. Бизнесмен даже оборудовал на втором этаже барную стойку, однако вновь не получил разрешение от властей.

В 2006 года в автобусе открыли театральную кассу, а в 2007 году Леонид Жариков умер. Автобус достался его жене Оксане и вплоть до 2016 года там работали кассы, которые затем закрылись. Целый год автобус простоял без дела, а в апреле 2017 года на OLX появилось объявление о том, что автобус сдается в аренду.

Двухэтажный автобус красного цвета всегда привлекал внимание прохожих

История появления кофейни LennyBus

Объявление об аренде невероятного красного автобуса из Лондона увидела саундпродюсер Лера, которая решила открыть здесь атмосферную кофейню.Так, после ремонта, разработки меню и покупки оборудования на улице Городецкого в Киеве в 2018 году открылась кофейня LennyBus. Девушка назвала свое заведение в честь Леонида Жарикова, который так и не смог при жизни осуществить свою мечту и открыть здесь кафе.

Стоит отметить, что команде понадобилось потратить целый год на получение разрешений от всех городских департаментов.

Кофейня LennyBus угощала кофе и сладостями

Для создания кофе-точки внутри автобуса на первом этаже убрали посадочные места, построили стойки для бариста и кофемашин. Еще в автобусе обновили всю проводку и лампочки. На втором этаже также находятся посадочные места с оригинальными сидушками, которые не меняли с момента выпуска автобуса.

Здесь продавали кофе и различные десерты, а также бесплатно выдавали туристические карты, так как автобус был официальной информационной точкой для туристов.

Интерьер LennyBus

Интересно, что кофейня стала настоящей фишкой столицы и красный лондонский автобус буквально притягивал туристов. Так, в августе 2022-го, в День Независимости Украины, президент Владимир Зеленский пришел сюда вместе с тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и угостил его кофе.

Здесь также часто бывали звезды украинского шоу-бизнеса, а фотографы устраивали яркие фотосессии.

Зеленский и Джонсон заходили на кофе в LennyBus

Зеленский и Джонсон заходили на кофе в LennyBus

Что будет с автобусом после закрытия кофейни

На днях стало известно о том, что автобус-кофейню уберут с улицы Городецкого, где транспортное средство простояло с 1999 года. По словам владельцев, городские власти не продлили с ними догоров аренды земли. Теперь для автобуса будут искать новое место, а само заведение, на данный момент, уже закрыто.

Какое-то время автобус еще простоит на улице Городецкого, однако затем его переместят на новую локацию.

Владельцы отмечают, что они планируют отремонтировать и покрасить автобус, а также обязательно откроются для посетителей в другом месте Киева. Интересно, что всех подписчиков призывают делиться в комментариях локациями, где бы они хотели увидеть автобус-кафе в будущем.

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