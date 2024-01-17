Здесь бывали Борис Джонсон и Зеленский: в Киеве закрылась легендарная кофейня в лондонском автобусе
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Культовое место может навсегда исчезнуть
Жители и гости столицы наверняка обращали внимание на двухэтажный красный лондонский автобус, который уже многие годы припаркован в самом центре Киева на улице Городецкого. Здесь располагается атмосферная кофейня LennyBus, которая, к сожалению прекращает свою работу.
Как оказалось, столичные власти не продлили с владельцами договор аренды земли и они вынуждены закрыться. Об этом сообщается на официальной странице кофейни LennyBus в Фейсбук.
Красный двухэтажный автобус из Лондона практически 25 лет простоял на улице архитектора Городецкого, 8. С 2018 года здесь начала работать кофейня LennyBus, которую посещали Владимир Зеленский и Борис Джонсон, а также украинские звезды шоу-бизнеса. Здесь проводили яркие фотосессии и многие специально приезжали в столицу, чтобы сделать необычные фото на фоне настоящего даблдекера.
Как же автобус из Лондона попал в Киев, при каких обстоятельствах здесь появилась кофейня LennyBus и что будет с красным автобусом после закрытия заведения — рассказывает "Телеграф".
История появления в Киеве красного автобуса из Лондона
В столице красный двухэтажный автобус из Лондона появился благодаря стараниям киевского архитектора Леонида Жарикова, который в 90-х ушел в ресторанный бизнес.
Как-то Жариков загорелся идеей создания необычного заведения, которое бы располагалось внутри настоящего автобуса. В 1999 году, после долгих переговоров с английской фирмой, ему удалось купить красный двухэтажный автобус Routemaster. Бизнесмен самостоятельно привез его в столицу и растаможил, как кузов. Именно поэтому транспортное средство имеет лондонские номера.
Леонид поставил автобус на улице Городецкого, где в тот момент находился его ресторан "Марс". Изначально бизнесмен планировал открыть в автобусе детское кафе, однако не получил разрешение от городских властей.
После этого Жариков решил открыть в автобусе пивной паб, так как он получил к тому времени лицензию на продажу немецкого пива Warsteiner. Бизнесмен даже оборудовал на втором этаже барную стойку, однако вновь не получил разрешение от властей.
В 2006 года в автобусе открыли театральную кассу, а в 2007 году Леонид Жариков умер. Автобус достался его жене Оксане и вплоть до 2016 года там работали кассы, которые затем закрылись. Целый год автобус простоял без дела, а в апреле 2017 года на OLX появилось объявление о том, что автобус сдается в аренду.
История появления кофейни LennyBus
Объявление об аренде невероятного красного автобуса из Лондона увидела саундпродюсер Лера, которая решила открыть здесь атмосферную кофейню.Так, после ремонта, разработки меню и покупки оборудования на улице Городецкого в Киеве в 2018 году открылась кофейня LennyBus. Девушка назвала свое заведение в честь Леонида Жарикова, который так и не смог при жизни осуществить свою мечту и открыть здесь кафе.
Стоит отметить, что команде понадобилось потратить целый год на получение разрешений от всех городских департаментов.
Для создания кофе-точки внутри автобуса на первом этаже убрали посадочные места, построили стойки для бариста и кофемашин. Еще в автобусе обновили всю проводку и лампочки. На втором этаже также находятся посадочные места с оригинальными сидушками, которые не меняли с момента выпуска автобуса.
Здесь продавали кофе и различные десерты, а также бесплатно выдавали туристические карты, так как автобус был официальной информационной точкой для туристов.
Интересно, что кофейня стала настоящей фишкой столицы и красный лондонский автобус буквально притягивал туристов. Так, в августе 2022-го, в День Независимости Украины, президент Владимир Зеленский пришел сюда вместе с тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и угостил его кофе.
Здесь также часто бывали звезды украинского шоу-бизнеса, а фотографы устраивали яркие фотосессии.
Что будет с автобусом после закрытия кофейни
На днях стало известно о том, что автобус-кофейню уберут с улицы Городецкого, где транспортное средство простояло с 1999 года. По словам владельцев, городские власти не продлили с ними догоров аренды земли. Теперь для автобуса будут искать новое место, а само заведение, на данный момент, уже закрыто.
Какое-то время автобус еще простоит на улице Городецкого, однако затем его переместят на новую локацию.
Владельцы отмечают, что они планируют отремонтировать и покрасить автобус, а также обязательно откроются для посетителей в другом месте Киева. Интересно, что всех подписчиков призывают делиться в комментариях локациями, где бы они хотели увидеть автобус-кафе в будущем.
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