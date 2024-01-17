Тут бували Борис Джонсон і Зеленський: у Києві закрилася легендарна кав'ярня в лондонському автобусі

Культове місце може назавжди зникнути

Мешканці та гості столиці, напевно, звертали увагу на двоповерховий червоний лондонський автобус, який уже багато років припаркований у самому центрі Києва на вулиці Городецького. Тут знаходиться атмосферна кав’ярня LennyBus, яка, на жаль, припиняє свою роботу.

Як виявилося, столична влада не продовжила з власниками договір оренди землі і вони змушені закрити заклад. Про це повідомляється на офіційній сторінці кав’ярні LennyBus у Фейсбуку.

Червоний двоповерховий автобус із Лондона практично 25 років простояв на вулиці архітектора Городецького, 8. З 2018 року тут почала працювати кав’ярня LennyBus, яку відвідували Володимир Зеленський та Борис Джонсон, а також українські зірки шоу-бізнесу. Тут проводили яскраві фотосесії і багато хто спеціально приїжджав до столиці, щоб зробити незвичайні фото на тлі справжнього даблдекера.

Як автобус із Лондона потрапив до Києва, за яких обставин тут з’явилася кав’ярня LennyBus і що буде з червоним автобусом після закриття закладу — розповідає "Телеграф".

Історія появи у Києві червоного автобуса з Лондона

Червоний автобус прибув до столиці з Лондона

У столиці червоний двоповерховий автобус із Лондона з’явився завдяки зусиллям та наполегливості київського архітектора Леоніда Жарікова, який у 90-х пішов у ресторанний бізнес.

Якось Жаріков загорівся ідеєю створення незвичайного закладу, який розташовувався б усередині справжнього автобуса. У 1999 році після довгих переговорів з англійською фірмою йому вдалося купити червоний двоповерховий автобус Routemaster. Бізнесмен самостійно привіз його до столиці та розмитнив, як кузов. Саме тому транспортний засіб має лондонські номери.

Леонід поставив автобус на вулиці Городецького, де на той момент був його ресторан "Марс". Спочатку бізнесмен планував відкрити в автобусі дитяче кафе, проте не отримав дозвіл від міської влади.

Кав’ярня LennyBus стала культовим місцем

Після цього Жаріков вирішив відкрити в автобусі пивний паб, оскільки він на той час отримав ліцензію на продаж німецького пива Warsteiner. Бізнесмен навіть обладнав на другому поверсі барну стійку, проте знову не одержав дозвіл від влади.

Вже 2006 року в автобусі відкрили театральну касу, а 2007 року Леонід Жаріков помер. Автобус дістався його дружині Оксані і до 2016 року там працювали каси, які потім закрилися. Цілий рік автобус простояв без діла, а у квітні 2017 року на OLX з’явилося оголошення про те, що автобус здається в оренду.

Червоний автобус завжди привертав увагу жителів та гостей столиці

Історія появи кав’ярні LennyBus

Оголошення про оренду неймовірного червоного автобуса з Лондона побачила саундпродюсер Лера, яка вирішила відкрити тут атмосферну кав’ярню. Дівчина назвала свій заклад на честь Леоніда Жарікова, який так і не зміг за життя здійснити свою мрію та відкрити тут кафе.

Варто зазначити, що команді прийшлося витратити цілий рік на отримання дозволів від усіх міських департаментів.

Кав’ярня LennyBus пригощала кавою та смаколиками

Для створення кави-точки всередині автобуса на першому поверсі прибрали посадкові місця, збудували стійки для бариста та кофемашин. Ще в автобусі оновили всю проводку та лампочки. На другому поверсі також перебувають посадкові місця з оригінальними сидінками, які не змінювали з моменту випуску автобуса.

Тут продавали каву та різні десерти, а також безкоштовно видавали туристичні карти, оскільки автобус був офіційною інформаційною точкою для туристів.

Інтер’єр LennyBus

Цікаво, що кав’ярня стала справжньою фішкою столиці та червоний лондонський автобус буквально приваблював туристів. Так, у серпні 2022-го, у День Незалежності України, президент Володимир Зеленський прийшов сюди разом із тодішнім прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та почастував його кавою.

Тут також часто бували зірки українського шоу-бізнесу, а фотографи влаштовували яскраві фотосесії.

Зеленський і Джонсон заходили на каву в LennyBus

Зеленський і Джонсон заходили на каву в LennyBus

Що буде з автобусом після закриття кав’ярні

Днями стало відомо, що автобус-кав’ярню приберуть з вулиці Городецького, де транспортний засіб простояв з 1999 року. За словами власників, міська влада не продовжила з ними договір оренди землі. Тепер для автобуса шукатимуть нове місце, а сам заклад уже закрили.

Якийсь час автобус ще простоїть на вулиці Городецького, проте згодом його перемістять на нову локацію.

Власники зазначають, що вони планують відремонтувати та пофарбувати автобус, а також обов’язково відкриються кав’ярню для відвідувачів в іншому місці Києва. Цікаво, що всіх підписників стоорінки LennyBus в соцмережах закликають ділитися у коментарях локаціями, де вони хотіли б побачити автобус-кафе в майбутньому.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві активісти вирішили змити графіті з будинку, який є пам’яткою архітектури та знаходиться на Андріївському узвозі. Відомо, що активісти відмили стіни історичної будівлі, яка була зведена 1891 року. Проєкт споруди створив архітектор Андрій Фердинанд Крауссен.