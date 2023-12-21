У Києві на даху історичної будівлі вирішили залишити скандальну надбудову

Пам’ятка архітектури активно перебудовується

Надбудову, яку звели на даху пам’ятника архітектури XIX століття — замку Річарда, вирішено було не ліквідувати, а лише замінити матеріал з якого вона виконана. Так, власнику необхідно частково розібрати зубці з бетонних блоків та звести їх заново, але вже з цегли.

Таким чином, на думку чиновників, вдасться привести надбудову у відповідність до узгодженого паспорта опорядження фасадів. Про це повідомили на офіційній сторінці Департаменту охорони культурної спадщини КМДА у Фейсбук.

Як виявилося, проектну документацію на надбудову надало дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями TransNational Resourses, LLC "Узвіз" з усіма погодженнями. Варто зазначити, що власником будинку в даний час є американський бізнесмен українського походження Юрій Чоповський, який купив його наприкінці 1990-х років.

Враховуючи те, що надбудова була свого часу виконана з невідповідних і не автентичних матеріалів, власник узяв на себе зобов’язання частково демонтувати верхні декоративні елементи (зубці) з бетонних блоків, і виконати їх з цегли — матеріалу, характерного для пам’ятки.

Крім цього, власнику потрібно буде організувати дахове накриття на відкритих ділянках даху. Це допоможе зберегти "інтер’єри пам’ятки від негативного атмосферного впливу".

Таким чином, надбудова на даху пам’ятника архітектури залишиться і її лише "підженуть" під певні стандарти.

Нагадаємо, що у листопаді поточного року на даху замку Річарда, який був збудований у 1902 — 1904 роках і розташований на Андріївському узвозі, 15, невідомі почали зводити надбудову.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив нардеп 8 скликання та радник мера Києва Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець. Чиновник пообіцяв припинити самовільне будівництво надбудови та "зупинити це свавілля".

Користувачі соцмереж різко негативно сприйняли цю новину і зазначили, що подібні "архітектурні вишукування" псують загальну панораму Києва і є повним несмаком.

Замок Річарда на Подолі

Для довідки: "Замок Річарда — Левине серце" — поетизована назва будинку № 15 на Андріївському узвозі в Києві — пам’ятка архітектури ХІХ століття, спорудженої у стилі британської готики. Названий на честь короля Річарда Левине Серце.

Будинок у вигляді старовинного замку встановлено на складному рельєфі трохи нижче за Андріївську церкву. Монументальні фасади прикрашені архітектурними елементами замково-кріпосних споруд — різноманітними вежами, шпилями, зубчастими навершиями стін і т. д.

У різні часи в будинку проживали відомі українські художники. У 1905-1906 роках тут розміщувалася редакція сатиричного журналу "Шершень".

Замок Річарда на Подолі

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві, разом з ремонтом, історичну будівлю завісили новим банером за сотні тисяч гривень (фото). На фасаді пам’ятника архітектури, що у Подільському районі Києва, було вирішено замінити банерне полотно. Йдеться про садибу Федора Коробки, яка була збудована у 19 столітті і наразі перебуває у занедбаному стані.