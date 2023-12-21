В Киеве на крыше исторического здания решили оставить скандальную надстройку

Памятник архитектуры активно перестраивается

Надстройку, которую возвели на крыше памятника архитектуры XIX века — замке Ричарда, решено было не ликвидировать, а всего-лишь заменить материал из которого она построена. Так, владельцу необходимо частично разобрать зубцы из бетонных блоков и возвести их заново, но уже из кирпича.

Таким образом, по мнению чиновников, удастся привести надстройку в соответствие с согласованным паспортом отделки фасадов. Об этом сообщили на официальной странице Департамента охраны культурного наследия КГГА в Фейсбук.

Как оказалось проектную документацию на надстройку предоставило дочернее предприятие с иностранными инвестициями TransNational Resourses, L.L.C. "Узвіз" со всеми согласованиями. Стоит отметить, что собственником дома в настоящее время является, купивший его в конце 1990-х годов, американский бизнесмен украинского происхождения Юрий Чоповский.

С учетом того, что надстройка была в свое время выполнена из неподходящих и не аутентичных материалов владелец взял на себя обязательство частично демонтировать верхние декоративные элементы (зубцы) из бетонных блоков, и выполнить их из кирпича.

Кроме этого, владельцу нужно будет организовать кровельное накрытие на открытых участках крыши. Это поможет сохранить "интерьеры памятника от негативного атмосферного воздействия".

Таким образом, надстройка на крыше памятника архитектуры останется и ее лишь "подгонят" под определенные стандарты.

Напомним, что в ноябре текущего года на крыше замка Ричарда, который был построен в 1902 — 1904 годах и располагается на Андреевском спуске, 15, неизвестные начали возводить надстройку.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил нардеп 8 созыва и советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец. Чиновник пообещал прекратить самовольное строительство надстройки и "остановить этот беспредел".

Пользователи соцсетей резко негативно восприняли данную новость и отметили, что подобные "архитектурные изыски" портят общую панораму Киева и являются полной безвкусицей.

Замок Ричарда на Подоле

Для справки: "Замок Ричарда — Львиное сердце" — поэтизированное название дома № 15 на Андреевском спуске в Киеве — памятник архитектуры XIX века, сооружённого в стиле британской готики. Назван в честь короля Ричарда Львиное Сердце.

Дом в виде старинного замка установлен на сложном рельефе бывшей летописной горы Воздыхальницы чуть ниже Андреевской церкви. Монументальные фасады украшены архитектурными элементами замково-крепостных сооружений — разнообразными башнями, шпилями, зубчатыми навершиями стен и т. д. С левой стороны дома поднимается высокая башня с крепостными чертами.

В разное время в доме проживали известные украинские художники. В 1905—1906 годах здесь размещалась редакция сатирического журнала "Шершень".

Замок Ричарда на Подоле

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве, вместе ремонта, историческое здание завесили новым баннером за сотни тысяч гривен (фото). На фасаде памятника архитектуры, расположенного в Подольском районе Киева, было решено заменить баннерное полотно. Речь идет об усадьбе Федора Коробки, которая была построена в 19 веке и на данный момент находится в заброшенном состоянии.