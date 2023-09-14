Терещенко был бы доволен: Украина забрала памятники архитектуры у партнера Коломойского и Московского патриархата

Имущество семейства Терещенко возвращается в собственность государства как памятники

Пока одиозный бизнесмен и миллиардер Игорь Коломойский зарабатывает даже сидя под арестом, его бизнес-партнер Игорь Палица понес убытки. Государство вернуло в свою собственность принадлежавший фирме его экс-супруги памятник культурного наследия – особняк Терещенко на бульваре Тараса Шевченко в Киеве.

О этом говорится на странице Верховного суда Украины в Facebook. Тем самым была поставлена точка в деле, тянущемся более 15 лет.

Так, еще в 2007 году был заключен инвестдоговор о реконструкции и реставрации двух нежилых зданий по адресу: бульвар Тараса Шевченко, 34/15А и 34/13Б. Под литерой А и скрывается особняк Терещенко площадью в 1104 квадратных метра. Ставшее обладателем объекта культурного наследия ПАО "Центрэлеватормлынбуд" обязалось провести реконструкцию особняка Ивана Терещенко, сына сахарозаводчика и мецената Николая Терещенко, построенного в 1870-х годах.

Однако заполучив этот памятник архитектуры, фирма так и не приступила к работам, поскольку хотела превратить его в торговый центр, под который даже был готов проект.

В итоге с 2021 года государство пыталось через суд вернуть особняк Терещенко в собственность, но проиграло сперва в Хозяйственном суде Киева, а затем и в Северном апелляционном хозяйственном суде.

И хотя владельцем "Центрэлеватормлынбуда" является Оксана Палица, бывшая жена ближайшего соратника Коломойского стала хозяйкой компании лишь в октябре 2021 года. А до того времени, по данным сервиса Opendatabot, она принадлежала группе бизнесменов, среди которых еще один близкий к миллиардеру человек – Тимур Миндич.

Последнего Коломойский даже считал возможным зятем и познакомил с президентом Владимиром Зеленским, причем Миндич является совладельцем творческой студии "Квартал 95".

От Московского патриархата – государству: суд вернул имение Терещенко на Житомирщине

Практически синхронно с Верховным судом, 12 сентября, Хозяйственный суд Житомирской области конфисковал у УПЦ (МП) имение и дворец Николая Терещенко, в поселке Червоное Житомирской области.

Дворец был построен в 1851 году и во времена СССР использовался в качестве профтехучилища. В 1997-м он был признан памятником архитектуры местного значения. В 1998-м имущество ПТУ стало собственностью ОАО "Червоний цукровик", который в 2000-м году передал его Житомирской епархии УПЦ (МП) для открытия в нем женского монастыря.

Усадьба Николая Терещенко

В 2002-м Житомирская епархия УПЦ получила право собственности на дворец, но, по версии суда, тем самым были нарушены статьи 387 и 388 Гражданского кодекса Украины, так как не было документов о передаче дворца "Червоному цукровику" в 1998 году. Тем самым, полученное Московским патриархатом право собственности является незаконным, и государство всего лишь вернуло себе свое имущество.

А тем временем в Киеве продолжается строительный бум, который может лишить город памятников культурного наследия.