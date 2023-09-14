Терещенко був би задоволений: Україна забрала пам’ятники архітектури у партнера Коломойського та Московського патріархату

Майно родини Терещенків повертається у власність держави як пам’ятники

Поки одіозний бізнесмен і мільярдер Ігор Коломойський заробляє навіть сидячи під арештом, його бізнес-партнер Ігор Палиця зазнав збитків. Держава повернула у свою власність пам’ятник культурної спадщини, що належала фірмі його екс-дружини, – особняк Терещенка на бульварі Тараса Шевченка в Києві.

Про це йдеться на сторінці Верховного суду України у Facebook. Тим самим було поставлено крапку у справі, що триває понад 15 років.

Так, ще у 2007 році було укладено інвестдоговір про реконструкцію та реставрацію двох нежитлових будівель за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 34/15А та 34/13Б. Під літерою А і ховається особняк Терещенка площею 1104 квадратні метри. ПАТ "Центрелеватормлинбуд", яке стало власником об’єкта культурної спадщини, зобов’язалося провести реконструкцію особняка Івана Терещенка, сина цукрозаводчика і мецената Миколи Терещенка, побудованого в 1870-х роках.

Однак, придбавши цю пам’ятку архітектури, фірма так і не приступила до робіт, оскільки хотіла перетворити її на торговий центр, під який навіть був готовий проект.

У результаті з 2021 року держава намагалася через суд повернути особняк Терещенка у власність, але спочатку програла у Господарському суді Києва, а потім і в Північному апеляційному господарському суді.

І хоча власником "Центрелеватормлинбуду" є Оксана Палиця, колишня дружина найближчого соратника Коломойського стала господаркою компанії лише у жовтні 2021 року. А до того часу, за даними сервісу Opendatabot, вона належала групі бізнесменів, серед яких ще одна близька до мільярдера людина – Тимур Міндіч.

Останнього Коломойський навіть вважав можливим зятем та познайомив із президентом Володимиром Зеленським, причому Міндіч є співвласником творчої студії "Квартал 95".

Від Московського патріархату – державі: суд повернув маєток Терещенка на Житомирщині

Практично синхронно із Верховним судом, 12 вересня, Господарський суд Житомирської області конфіскував в УПЦ (МП) маєток та палац Миколи Терещенка, у селищі Червоне Житомирської області.

Палац був побудований в 1851 році і за часів СРСР використовувався як профтехучилище. 1997-го його було визнано пам’яткою архітектури місцевого значення. 1998-го майно ПТУ стало власністю ВАТ "Червоний сахарник", який у 2000-му році передав його Житомирській єпархії УПЦ (МП) для відкриття у ньому жіночого монастиря.

Садиба Миколи Терещенка

2002-го Житомирська єпархія УПЦ отримала право власності на палац, але, за версією суду, цим було порушено статті 387 та 388 Цивільного кодексу України, оскільки не було документів про передачу палацу "Червоному сахарнику" у 1998 році. Тим самим, отримане Московським патріархатом право власності є незаконним, і держава лише повернула собі своє майно.

А тим часом у Києві продовжується будівельний бум, який може позбавити місто пам’яток культурної спадщини.