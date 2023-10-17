В Кривом Роге бывший "регионал" на глазах у детей стрелял в собаку: все детали, фото и видео

Бывший чиновник назвал попытку убить животное самозащитой

В Кривом Роге неизвестный выстрелил в дворовую собаку по кличке "Тунец". Местные жители опознали в злоумышленнике бывшего местного депутата Анатолия Кеуша.

Об этом сообщает портал "Свои" со ссылкой на представительницу ОО "Луч жизни" Анастасию Иванову. Бывший чиновник попытал оправдать свой поступок "самозащитой".

Инцидент произошел по ул. Независимости Украины, 17 в субботу, 14 октября. На кадрах с камеры уличного видеонаблюдения видно, что "Тунец" отдыхал рядом с беседкой, в которой играли дети. Вместе с ним бегала лохматая собака поменьше, но оба пса не были агрессивными и стерилизованными. Однако Кеушу такое соседство все равно не нравилось.

По словам детей, на глазах у которых и произошел инцидент, экс-депутата пес облаял и укусил, после чего мужчина пообещал "всех перестрелять" и зашел в подъезд. Спустя время он вышел и несколько минут общался с детьми в беседке. Затем Кеуш подошел ко псу почти вплотную, достал из кармана пистолет, предварительно, травматический, и выстрелил. Мужчина повредил собаке лапу, из-за чего раненное животное вскочило и убежало.

Местные жители искали животное несколько часов и только вечером поиски увенчались успехом. У животного была окровавлена задняя лапа, на которую оно не могло наступать и скулило от боли. "Тунца" немедленно отвезли в ветеринарную клинику, где его оформили в стационар и назначили рентген.

Жители микрорайона вызвали полицию и написали на Кеуша заявление за издевательство над животными. После огласки бывший депутат позвонил Анастасии Иваненко и попытался оправдаться.

"Господин Кеуш звонил мне и рассказывал сказки, что стрелял в воздух, потому что самозащищался. Вот такая самозащита… Делайте выводы сами… Я, например, вижу взрослого мужчину, который размахивает оружием на глазах у напуганных детей и рядом спокойно отдыхающую собаку. Кто из них несет опасность?", — рассказала Анастасия.

Она добавила, что "Тунцу" около двух лет и появился он на улице прошлой зимой. Вероятно, кто-то из местных жителей выгнал его на улицу. По словам ветеринара, состояние собаки было средней тяжести, но ему повезло, так как пуля не зацепила важные органы.

Что касается самого экс-депутата, то начал свой политический путь он с партии регионов, а позже стал членом запрещенной в Украине ОПЗЖ. В комментарии журналистам Анатолий Кеуш заявил, что пес его покусал и показал фото, где на ноге есть несколько гематом, вероятно, следы от зубов. Также он показал справку от врача, но комментировать выстрел в животное не стал, сославшись на сильную занятость. Полиция завела уголовное дело по ч.1, ст. 299 "Жестокое обращение с животными" и проводит разбирательства.

Анатолий Кеуш

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