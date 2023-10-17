У Кривому Розі колишній "регіонал" на очах у дітей стріляв у собаку: усі деталі, фото та відео

Колишній чиновник назвав спробу вбити тварину самозахистом

У Кривому Розі невідомий вистрілив у дворового собаку на прізвисько "Тунець". Місцеві жителі впізнали у зловмиснику колишнього місцевого депутата Анатолія Кеуша.

Про це повідомляє портал "Свої" з посиланням на представницю ГО "Промінь життя" Анастасію Іванову. Колишній чиновник спробував виправдати свій вчинок "самозахистом".

Інцидент стався на вул. Незалежності України, 17 у суботу, 14 жовтня. На кадрах з камери вуличного відеоспостереження видно, що "Тунець" відпочивав поряд з альтанкою, де грали діти. Разом з ним бігав кудлатий собака поменше, але обидва пси не були агресивними та стерилізованими. Однак Кеушу таке сусідство все одно не подобалось.

За словами дітей, на очах у яких і стався інцидент, ексдепутата пес облаяв і вкусив, після чого чоловік пообіцяв "всіх перестріляти" та зайшов у під’їзд. Через деякий час він вийшов і кілька хвилин спілкувався з дітьми в альтанці. Потім Кеуш підійшов до собаки майже впритул, дістав з кишені пістолет, попередньо травматичний, і вистрілив. Чоловік пошкодив собаці лапу, через що поранена тварина схопилася і втекла.

Місцеві жителі шукали тварину кілька годин і лише ввечері пошуки мали успіх. У тварини була закривавлена задня лапа, на яку вона не могла наступати і скулила від болю. "Тунця" негайно відвезли до ветеринарної клініки, де його оформили до стаціонару та призначили рентген.

Мешканці мікрорайону викликали поліцію та написали на Кеуша заяву за знущання з тварин. Після розголосу колишній депутат зателефонував до Анастасії Іваненко і спробував виправдатися.

"Пан Кеуш дзвонив мені та розповідав казки, що стріляв у повітря, бо самозахищався. Ось такий самозахист... Робіть висновки самі... Я, наприклад, бачу дорослого чоловіка, який розмахує зброєю на очах у наляканих дітей і поруч собаку, що спокійно відпочиває. Хто з них несе небезпеку?", — розповіла Анастасія.

Вона додала, що "Тунцю" близько двох років і з’явився він на вулиці минулої зими. Мабуть, хтось із місцевих жителів вигнав його надвір. За словами ветеринара, стан собаки був середньої важкості, але йому пощастило, оскільки куля не зачепила важливих органів.

Щодо самого ексдепутата, то почав свій політичний шлях він із партії регіонів, а пізніше став членом забороненої в Україні ОПЗЖ. У коментарі журналістам Анатолій Кеуш заявив, що пес його покусав та показав фото, де на нозі є кілька гематом, ймовірно, сліди від зубів. Також він показав довідку від лікаря, але коментувати постріл у тварину не став, пославшись на сильну зайнятість. Поліція порушила кримінальну справу за ч.1, ст. 299 "Жорстоке поводження з тваринами" та проводить розгляди.

Анатолій Кеуш

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Павлограді дівчинка-підліток знущалася з тварин, а військовий їх врятував. Проте зоозахисники не оцінили вчинок захисника.