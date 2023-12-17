Спасли подштанки: в Кривом Роге мужчина выпал с балкона повис вверх ногами (фото)

Об инциденте спасателям сообщили местные жители

В Кривом Роге Днепропетровской области спасатели спустили с балкона мужчину. От падения на землю его спасли подштанники.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровщины. В воскресенье, 17 декабря, в 13:04 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Мусоргского Покровского района города мужчина свисает с балкона и нуждается в помощи.

По прибытии к месту вызова спасатели установили, что с балкона жилого дома между третьим и вторым этажом головой вниз свисает мужчина. Сотрудники Службы спасения совместно с работниками Национальной полиции с помощью выдвижной стремянки спустили мужчину 1975 года рождения на землю.

К оказанию помощи были привлечены 4 спасателя и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в Кривом Роге в комнате одного из общежитий нашли трупы собаки и семи кошек, а остатки еще одного питомца обнаружили в канализации. Выяснилось, что там проживала 24-летняя девушка, работающая няней.