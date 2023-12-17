Врятували підштанки: у Кривому Розі чоловік випав з балкона повис догори ногами (фото)

Про інцидент рятувальникам повідомили місцеві жителі

У Кривому Розі Дніпропетровської області рятувальники спустили з балкона чоловіка. Від падіння на землю його врятували підштанки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини. Зазначається, що у неділю, 17 грудня, о 13:04 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мусоргського Покровського району міста чоловік звисає з балкона та потребує допомоги.

По прибуттю до місця виклику надзвичайники встановили, що з балкона житлового будинку між третім та другим поверхом головою вниз звисає чоловік. Співробітники Служби порятунку спільно з працівниками Національної поліції за допомогою висувної драбини спустили чоловіка 1975 року народження на землю.

До надання допомоги було залучено 4 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, у Кривому Розі у кімнаті одного з гуртожитків знайшли трупи собаки та семи котів, а рештки ще одного вихованця виявили у каналізації. З’ясувалося, що там мешкала 24-річна дівчина, яка працює нянею.