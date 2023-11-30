Невезуча пасажирка: у Кривому Розі дві аварії зі "швидкими", які перевозили одну й ту саму пацієнтку

Довезти жінку до лікарні виявилося не так просто

У Кривому Розі 30 листопада 2023 року за короткий проміжок часу дві машини "швидкої допомоги" потрапили в дорожньо-транспортну пригоду. Причому вони перевозили ту саму пацієнтку.

Літня жінка з переохолодженням потребувала термінової госпіталізації. Про це повідомляє Телеграм-канал "Свої".

Постраждалий автомобіль у ДТП зі "швидкою"

Перша аварія сталася на "Піонері". Легковий автомобіль марки Chevrolet не пропустив "швидку допомогу" і сталося зіткнення. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, проте жінку потрібно було терміново доставити до лікувального закладу, та її передали іншій бригаді медиків.

Пасажирка виявилася невезучою. "Швидка допомога", яка її прийняла, теж потрапила в ДТП. Це сталося близько 173 кварталу. В машину медиків в’їхало таксі Uklon. Історія повторилася: водій легковика не пропустив "швидку допомогу". Свідки розповіли, що таксі їхало на величезній швидкості.

Друга "швидка" з однією і тією ж пацієнткою теж потрапила в аварію

Проте у другій аварії без потерпілих не обійшлося. Таксиста та його пасажирку госпіталізували з травмами. Відомо, що вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Таксі рухалося на величезній швидкості та не пропустило "швидку допомогу"

Зазначимо, що через несприятливі погодні умови кількість аварій на українських дорогах зростає. Раніше "Телеграф" повідомляв про кілька серйозних ДТП у Київській області. Є травмовані та загиблі.