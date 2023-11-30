Невезучая пассажирка: в Кривом Роге две аварии со "скорыми", перевозившими одну и ту же пациентку

Довезти женщину в больницу оказалось не так просто

В Кривом Роге 30 ноября 2023 года за короткий промежуток времени две машины "скорой помощи" попали в дорожно-транспортное происшествие. Причем они перевозили одну и ту же пациентку.

Пожилая женщина с переохлаждением нуждалась в срочной госпитализации. Об этом информирует Телеграм-канал "Свои".

Пострадавший автомобиль в ДТП со "скорой"

Первая авария произошла на "Пионере". Легковой автомобиль марки Chevrolet не пропустил "скорую помощь" и случилось столкновение. В результате ДТП никто не пострадал, однако женщину нужно было срочно доставить в лечебное учреждение, и ее передали другой бригаде медиков.

Пассажирка оказалась невезучей. Принявшая ее "скорая помощь" тоже попала в ДТП. Это случилось в районе 173 квартала. В машину медиков въехало такси Uklon. История повторилась: водитель легковушки не пропустил "скорую помощь". Свидетели рассказали, что такси ехало на огромной скорости.

Вторая "скорая" с одной и той же пациенткой тоже попала в аварию

Однако во второй аварии без пострадавших не обошлось. Таксиста и его пассажирку госпитализировали с травмами. Известно, что они находятся в состоянии средней тяжести.

Такси двигалось на огромной скорости и не пропустило "скорую помощь"

Отметим, что в связи с неблагоприятными погодными условиями количество аварий на украинских дорогах растет. Ранее "Телеграф" сообщал о нескольких серьезных ДТП в Киевской области. Есть травмированные и погибшие.