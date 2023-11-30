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Невезучая пассажирка: в Кривом Роге две аварии со "скорыми", перевозившими одну и ту же пациентку

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля Новость обновлена 30 ноября 2023, 19:03
ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля. Фото https://t.me/svoiKR

Довезти женщину в больницу оказалось не так просто

В Кривом Роге 30 ноября 2023 года за короткий промежуток времени две машины "скорой помощи" попали в дорожно-транспортное происшествие. Причем они перевозили одну и ту же пациентку.

Пожилая женщина с переохлаждением нуждалась в срочной госпитализации. Об этом информирует Телеграм-канал "Свои".

Легковушка Chevrolet не пропустила медиков
Пострадавший автомобиль в ДТП со "скорой"

Первая авария произошла на "Пионере". Легковой автомобиль марки Chevrolet не пропустил "скорую помощь" и случилось столкновение. В результате ДТП никто не пострадал, однако женщину нужно было срочно доставить в лечебное учреждение, и ее передали другой бригаде медиков.

Пассажирка оказалась невезучей. Принявшая ее "скорая помощь" тоже попала в ДТП. Это случилось в районе 173 квартала. В машину медиков въехало такси Uklon. История повторилась: водитель легковушки не пропустил "скорую помощь". Свидетели рассказали, что такси ехало на огромной скорости.

"Скорая помощь" столкнулась с авто такси
Вторая "скорая" с одной и той же пациенткой тоже попала в аварию

Однако во второй аварии без пострадавших не обошлось. Таксиста и его пассажирку госпитализировали с травмами. Известно, что они находятся в состоянии средней тяжести.

Такси столкнулось с машиной "скорой помощи"
Такси двигалось на огромной скорости и не пропустило "скорую помощь"

Отметим, что в связи с неблагоприятными погодными условиями количество аварий на украинских дорогах растет. Ранее "Телеграф" сообщал о нескольких серьезных ДТП в Киевской области. Есть травмированные и погибшие.

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#ДТП #Скорая помощь #Кривой Рог