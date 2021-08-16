Укр

Звезда сериала "Кухня" насмешила сеть снимком с пустышкой во рту

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Звезда сериала "Кухня" насмешила сеть снимком с пустышкой во рту Новость обновлена 16 августа 2021, 17:29
Мария Горбань

Российская актриса Мария Горбань показала, как проводит время с новорожденным сыном пока находится в Майами.

Звезда сериала "Кухня", известная российская актриса Мария Горбань наслаждается первыми неделями жизни и новорожденным сыном, которого назвали Нилан. Лица малыша Мария пока не показывает, однако, как проходят его первые дни жизни активно освещает.

На своей странице в Инстаграм Горбань постит яркие фото и видео с прогулок по пляжам и окрестностям Майами, куда актриса отправилась рожать.

На одном из фото Мария предстала с пустышкой во рту, чем насмешила своих подписчиков.

"Пока делаются документы, можно никуда не спешить… гулять, дышать, жить" — пишет под снимком актриса.

Ранее, "Телеграф" писал, что Мария Горбань поделилась редким семейным снимком со своим супругом звукооператором Кириллом Зоткиным, за которого вышла замуж в феврале 2021 года.

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