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Зірка серіалу "Кухня" насмішила мережу знімком з соскою у роті

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Зірка серіалу "Кухня" насмішила мережу знімком з соскою у роті Новина оновлена 16 серпня 2021, 17:29
Марія Горбань

Російська актриса Марія Горбань показала, як проводить час з новонародженим сином поки знаходиться в Майамі.

Зірка серіалу "Кухня", відома російська актриса Марія Горбань насолоджується першими тижнями життя і новонародженим сином, якого назвали Нілан. Обличчя малюка Марія поки не показує, однак, як проходять його перші дні життя активно висвітлює.

На своїй сторінці в Інстаграм Горбань постит яскраві фото та відео з прогулянок по пляжах і околицях Маямі, куди актриса вирушила народжувати.

На одному з фото Марія постала з соскою у роті, чим насмішила своїх підписників у соцмережі.

"Поки робляться документи, можна нікуди не поспішати ... гуляти, дихати, жити" — пише під знімком актриса.

Раніше, "Телеграф" писав, що Марія Горбань поділилася рідкісним сімейним знімком зі своїм чоловіком звукооператором Кирилом Зоткіним , за якого вийшла заміж у лютому 2021 року.

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