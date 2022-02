Дочь Констянтина Меладзе и пилот, выживший в авиакатастрофе: как прошли третьи слепые прослушивания "Голоса страны-12" (видео)

Команды звездных тренеров пополнились новыми участниками.

Воскресенье, 6 февраля, снова собрало у телеэкранов зрителей со всех уголочков Украины, ведь на телеканале "1+1" вышел третий выпуск самого популярного вокального шоу Украины "Голос страны".

Напомним, что судейские кресла заняли известные украинские звезды: победительница 11 сезона Надя Дорофеева, репер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), "новичок" Оля Полякова и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Стоит отметить, что в 12 сезоне появилось нововведение: некоторые участники смогут получить второй шанс от народных тренеров – солистки группы KAZKA Александры Зарицкой и предпринимателя Андрея Мацолы.

Кто прошел в проект и к каким командам присоединились участники 12 сезона "Голоса страны"

Первым на сцене появился иподиакон Василий Палюх. Он исполнил песню "O Sole Mío" исполнителя Luciano Pavarotti и своим талантом покорил троих тренеров. В сезон Василий решил идти в команде Потапа.

После на сцене появилась колоритная участница Наталья Александрова. Женщина исполнила песню "Течет вода" София Ротару, однако расположения звездных судей получить не смогла.

Третьей участницей стала юная Наталья Миколаенко, которая пришла на шоу, чтобы начать новый этап своей музыкальной карьеры. Свое выступление она посвятила отцу. Девушка развернула к себе все 4 тренерских кресла, однако тренером выбрала Надю Дорофееву.

Лейтенант полиции из Хмельницкого Екатерина Белоус пришла на проект, чтобы заявить о себе и своем таланте. К девушке никто не повернулся, но команда второго шанса "забрала" девушку себе.

После на сцене появился львовянин Марьян Романчук, который вновь пришел "штурмовать" шоу. В прошлом году он не успел выйти на сцену, так как все места уже были заняты. Парень исполнил песню "Let Her Go" певца Passenger. Парень попал в команду Святослава Вакарчука.

Представительница города Теребовля Диана Бернат исполнила хит "2 дні" певца LAUD, однако пройти в шоу ей не удалось.

После на сцене появился Ерназар Жубан, который исполнил трек изестного исполнителя The Weeknd — "Take My Breath". До последнего тренеры держали интригу, и на последних секундах к парню повернулся Потап.

Также на сцене появились две фанатки Софии Ротару — сестры близняшки Оля и Аня Войцеховськие. Девушки исполнили песню своей любимицы "Два перстені", и развернули три тренерские кресла. Оля и Аня продолжают свой путь на проекте в команде Поляковой.

Одним из открытий шоу стала группа Spiv Brativ из Черкасс. Четыре родных брата пришли покорить тренеров вокального шоу и заявить о себе. Ребята выступали на Майдане во время революции достоинства и поддерживали в АТО свой черкасский батальон. Тренеры к парням не повернулись, но Мацола и Зарицкая дали им второй шанс.

Новым участником команды Оли Поляковой стал необычный участник. Пилот самолета, который пережил авиакатастрофу, Клим Куликов. Он исполнил песню "I Need A Dollar" исполнителя Aloe Blacc.

После на сцене появился финалист второго сезона детского Голоса Михаил Царь, который почти победил вместе с Натальей Могилевской. Он исполнил песню "All of Me" певца John Legend. Парень прошел в сезон в команде Вакарчука.

Предпоследним сцену зажег рокер из Харькова Ярослав Кайда с песней группы Rammstein — "Mein Herz Brennt". Парень покорил своим голосом Олю Полякову и Потапа. В проект Ярослав пошел вместе с репером.

Последней участницей третьих слепых прослушиваний стала дочь известного композитора и продюсера Константина Меладзе — Лия. Девушка сумела повернуть всех звездных тренеров, однако в сезон решила пойти вместе с Надей Дорофеевой.

