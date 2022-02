Дочка Констянтина Меладзе та пілот, який вижив в авіакатастрофі: як пройшли треті сліпі прослуховування "Голосу країни-12" (відео)

Команди зіркових тренерів поповнилися новими учасниками.

Неділя, 6 лютого, знову зібрала біля телеекранів глядачів з усіх куточків України, адже на телеканалі "1+1" вийшов третій випуск найпопулярнішого вокального шоу України "Голос країни".

Нагадаємо, що суддівські крісла зайняли відомі українські зірки: переможниця 11 сезону Надя Дорофєєва, репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко), "новачок" Оля Полякова та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Варто зазначити, що у 12 сезоні з’явилося нововведення: деякі учасники зможуть отримати другий шанс від народних тренерів – солістки гурту KAZKA Олександри Зарицької та підприємця Андрія Мацоли.

Хто пройшов у проєкт і до яких команд приєдналися учасники 12-го сезону "Голосу країни"

Першим на сцені з’явився іподіакон Василь Палюх. Він виконав пісню "O Sole Mío" виконавця Luciano Pavarotti та своїм талантом підкорив трьох тренерів. У сезон Василь вирішив іти у команді Потапа.

Після цього на сцені з’явилася колоритна учасниця Наталія Александрова. Жінка виконала пісню "Тече вода" Софія Ротару, проте розташування зіркових суддів здобути не змогла.

Третьою учасницею стала юна Наталія Миколаєнко, яка прийшла на шоу, щоб розпочати новий етап своєї музичної кар’єри. Свій виступ вона присвятила батькові. Дівчина розгорнула до себе всі 4 тренерські крісла, проте тренером обрала Надю Дорофєєву.

Лейтенант поліції з Хмельницького Катерина Білоус прийшла на проєкт, щоб заявити про себе та свій талант. До дівчини ніхто не обернувся, але команда другого шансу "забрала" дівчину собі.

Після цього на сцені з’явився львів’янин Мар’ян Романчук, який знову прийшов "штурмувати" шоу. Минулого року він не встиг вийти на сцену, бо всі місця вже були зайняті. Хлопець виконав пісню Let Her Go співака Passenger. Хлопець влучив у команду Святослава Вакарчука.

Представниця міста Теребовля Діана Бернат виконала хіт "2 дні" співака LAUD, проте пройти у шоу їй не вдалося.

Після цього на сцені з’явився Ерназар Жубан, який виконав трек виконавця The Weeknd — "Take My Breath". До останнього тренери тримали інтригу і на останніх секундах до хлопця повернувся Потап.

Також на сцені з’явилися дві фанатки Софії Ротару – сестри близнючки Оля та Аня Войцеховські. Дівчата виконали пісню своєї улюблениці "Два перстені" і розгорнули три тренерські крісла. Оля та Аня продовжують свій шлях на проєкті у команді Полякової.

Одним із відкриттів шоу став гурт Spiv Brativ із Черкас. Чотири рідні брати прийшли підкорити тренерів вокального шоу і заявити про себе. Хлопці виступали на Майдані під час революції гідності та підтримували в АТО свій черкаський батальйон. Тренери до хлопців не обернулися, але Мацола та Зарицька дали їм другий шанс.

Новим учасником команди Олі Полякової став незвичайний учасник. Пілот літака, що пережив авіакатастрофу, Клім Куліков. Він виконав пісню "I Need A Dollar" виконавця Aloe Blacc.

Після цього на сцені з’явився фіналіст другого сезону дитячого Голосу Михайло Цар, який майже переміг разом із Наталією Могилевською. Він виконав пісню "All of Me" співака John Legend. Хлопець пройшов у сезон у команді Вакарчука.

Передостаннім сцену запалив рокер із Харкова Ярослав Кайда із піснею гурту Rammstein — "Mein Herz Brennt". Хлопець підкорив своїм голосом Олю Полякову та Потапа. У проект Ярослав пішов разом із репером.

Останньою учасницею третіх сліпих прослуховувань стала дочка відомого композитора та продюсера Костянтина Меладзе – Лія. Дівчина зуміла повернути всіх зіркових тренерів, однак у сезон вирішила піти разом із Надею Дорофєєвою.

