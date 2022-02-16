"Суспильне" отреагировало на отказ Алины Паш от участия в Евровидении
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Певица согласилась с решением "Суспильного"
Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе на Евровидение-2022 певицы Алины Паш.
Об этом говорится в официальном обращении "Суспильного".
"Пункт 3.4. Правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022 предусматривает, что в случае установления Общественного факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или других существенных обстоятельств по отношению к участнику, Суспильне вправе прекратить участие в Отборе участника в любое время ", — текст заявления."
Организаторы нацотбора отметили, что такое решение приняли на основании официального ответа Государственной пограничной службы от 16.02.2022 года о недостоверности информации, которую Алина Паш предоставила "Суспильному".
Также отмечается, что Алина Паш согласилась с решением "Суспильного".
Напомним, что Алина Паш отказалась от участия в Евровидении после того, как стало известно о подделке ее справки о пребывании в оккупированном Россией Крыму.
Напомним, что 12 февраля Алина Паш победила на национальном отборе.
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