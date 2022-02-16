Укр

"Суспильне" отреагировало на отказ Алины Паш от участия в Евровидении

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Алина Паш Новость обновлена 16 февраля 2022, 23:04
Алина Паш

Певица согласилась с решением "Суспильного"

Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе на Евровидение-2022 певицы Алины Паш.

Об этом говорится в официальном обращении "Суспильного".

"Пункт 3.4. Правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022 предусматривает, что в случае установления Общественного факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или других существенных обстоятельств по отношению к участнику, Суспильне вправе прекратить участие в Отборе участника в любое время ", — текст заявления."

Организаторы нацотбора отметили, что такое решение приняли на основании официального ответа Государственной пограничной службы от 16.02.2022 года о недостоверности информации, которую Алина Паш предоставила "Суспильному".

Ответ Государственной пограничной службы "Общественному"
Ответ Государственной пограничной службы "Общественному"

Также отмечается, что Алина Паш согласилась с решением "Суспильного".

Напомним, что Алина Паш отказалась от участия в Евровидении после того, как стало известно о подделке ее справки о пребывании в оккупированном Россией Крыму.

Напомним, что 12 февраля Алина Паш победила на национальном отборе.

Теги:
#Евровидиние #Суспильне #Евровидение 2022
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