"Суспільне" відреагувало на відмову Аліни Паш від участі в Євробаченні

Співачка погодилась із рішенням "Суспільного"

Організаційний комітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 ухвалив рішення про припинення участі у відборі на Євробачення-2022 співачки Аліни Паш.

Про це йдеться в офіційному зверненні "Суспільного".

"Пункт 3.4. Правил Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення–2022 передбачає, що у разі встановлення Суспільним факту подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, Суспільне має право припинити участь у Відборі учасника в будь-який час", — текст заяви.

Організатори нацвідбору зазначили, що таке рішення прийняли на підставі офіційна відповідь Державної прикордонної служби від 16.02.2022 року щодо недостовірності інформації, яку Аліна Паш надала "Суспільному".

Відповідь Державної прикордонної служби "Суспільному"

Також зазначається, що Аліна Паш погодилась із рішенням "Суспільного".

Нагадаємо, що Аліна Паш відмовилася від участі у Євробаченні після того, як стало відомо про підробку її довідки про перебування в окупованому Росією Криму.

Нагадаємо, що 12 лютого Аліна Паш перемогла на національному відборі.