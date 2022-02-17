Не порадует женщин на 8 марта: в Украине "забанили" российского артиста

Концерта Шуфутинского в Киеве не будет.

В весенний праздник 8 марта в Киеве анонсирован большой концерт известного российского шансонье Михаила Шуфутинского, однако поклонникам артиста, которые приобрели билеты на его выступление (достаточно дорогие), придется отменить свои планы. А все потому, что концерта не будет.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил Укринформу, что певец не сможет выступить в Киеве, ведь не сможет пересечь границу Украины. Пограничники не разрешат ему въезд за нарушение украинского законодательства.

Читайте также: Категория Lifestyle Концерт Басты в Одессе отменили: появился комментарий оскандалившегося ресторана После волны возмущения, поднявшейся в сети, организаторы приняли решение отменить концерт.

"У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда в Украину, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска. Если он явится для пересечения границы у нас есть основания запретить ему въезд в Украину", – сказал Демченко.

Отметим, что после появления анонса концерта, украинцы возмутились, что в Украине взялись за организацию концерта российского артиста, признающего оккупацию Крыма. Среди возмущенных был и известный украинский продюсер Игорь Кондратюк.

Напомним, что для того, чтобы подобных концертов больше не организовывали в украинских городах, Игорь Кондратюк создал петицию на сайте президента о запрете на въезд в Украину российских артистов. Несмотря на то, что реакция главы государства на петицию уже имеется, реальных подвижек в этом вопросе пока нет. Об этом Кондратюк рассказал "Телеграфу" в эксклюзивном интервью.