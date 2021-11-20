Укр

"А у нас есть СБУ?" В сети возмутились из-за концерта Шуфутинского в Киеве

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Событие уже имеет статус "чрезвычайно популярного" Новость обновлена 20 ноября 2021, 17:52
Событие уже имеет статус "чрезвычайно популярного"

Билеты на выступление продает ресурс Concert.ua

Следующей весной в Украину с концертом может приехать известный российский исполнитель Михаил Шуфутинский. Популярного среди старшего поколения украинцев шансонье давно внесли в базу "Миротворец".

Недовольство по поводу организации выступления российского артиста высказал Facebook-пользователь Сергей Иванов.

По его словам, Шуфутинский практически "не вылезает из оккупированного Крыма". В этом можно убедиться, если просто поискать имя исполнителя в Google, добавив слово "Крым".

Скрин новости о выступлении Шуфутинского в Крыму
Скрин новости о выступлении Шуфутинского в Крыму

"На сайте агенции концерт уже имеет статус "чрезвычайно популярное событие", в чем я никоим образом не сомневаюсь. Ведь наши люмпены всегда используют свой шанс замотать туловища в люрекс и потрясти жирами", — возмущается Сергей Иванов.

Мужчина призвал всех небезразличных привлечь внимание СБУ к готовящемуся в Украине концерту Шуфутинского. При этом он предлагает либо запретить артисту въезд, либо по прибытию арестовать его и наказать.

К слову, мероприятие должно якобы состояться 8 марта 2022 года. Площадка, на которую "замахнулся" шансонье, отнюдь немаленькая — сам Дворец спорта.

Анонс концерта
Анонс концерта

Да и билеты на событие очень и очень дорогие: цена стартует от 590 гривен за места на боковых секциях. Партер обойдется от 1190 до 2990 гривен (в зависимости от выбранного ряда). Самые же эксклюзивные места, в так называемом VIP-партере, и вовсе стоят от 2990 до 5990 гривен.

Цена на билеты просто зашкаливает
Цена на билеты просто зашкаливает

Многие украинцы возмутились организацией концерта российского артиста, признающего оккупацию Крыма законной. Недовольство пользователей Facebook вылилось в то, что на официальной странице ресурса Concert.ua в данный момент закрыта возможность комментировать публикации.

На новость о подготовке выступления Михаила Шуфутинского отреагировал даже известный украинский продюсер Игорь Кондратюк.

Напомним, шоумен не так давно создал петицию на сайте президента о запрете на въезд в Украину российских артистов. Несмотря на то, что срок реакции главы государства на обращение уже истек, петиция все еще остается без ответа. Об этом Кондратюк рассказал "Телеграфу" в эксклюзивном интервью.

Теги:
#Украина #Концерт #Крым #Михаил Шуфутинский #Российские артисты
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