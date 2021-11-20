"А у нас есть СБУ?" В сети возмутились из-за концерта Шуфутинского в Киеве

Билеты на выступление продает ресурс Concert.ua

Следующей весной в Украину с концертом может приехать известный российский исполнитель Михаил Шуфутинский. Популярного среди старшего поколения украинцев шансонье давно внесли в базу "Миротворец".

Недовольство по поводу организации выступления российского артиста высказал Facebook-пользователь Сергей Иванов.

По его словам, Шуфутинский практически "не вылезает из оккупированного Крыма". В этом можно убедиться, если просто поискать имя исполнителя в Google, добавив слово "Крым".

Скрин новости о выступлении Шуфутинского в Крыму

"На сайте агенции концерт уже имеет статус "чрезвычайно популярное событие", в чем я никоим образом не сомневаюсь. Ведь наши люмпены всегда используют свой шанс замотать туловища в люрекс и потрясти жирами", — возмущается Сергей Иванов.

Мужчина призвал всех небезразличных привлечь внимание СБУ к готовящемуся в Украине концерту Шуфутинского. При этом он предлагает либо запретить артисту въезд, либо по прибытию арестовать его и наказать.

К слову, мероприятие должно якобы состояться 8 марта 2022 года. Площадка, на которую "замахнулся" шансонье, отнюдь немаленькая — сам Дворец спорта.

Анонс концерта

Да и билеты на событие очень и очень дорогие: цена стартует от 590 гривен за места на боковых секциях. Партер обойдется от 1190 до 2990 гривен (в зависимости от выбранного ряда). Самые же эксклюзивные места, в так называемом VIP-партере, и вовсе стоят от 2990 до 5990 гривен.

Цена на билеты просто зашкаливает

Многие украинцы возмутились организацией концерта российского артиста, признающего оккупацию Крыма законной. Недовольство пользователей Facebook вылилось в то, что на официальной странице ресурса Concert.ua в данный момент закрыта возможность комментировать публикации.

На новость о подготовке выступления Михаила Шуфутинского отреагировал даже известный украинский продюсер Игорь Кондратюк.

Напомним, шоумен не так давно создал петицию на сайте президента о запрете на въезд в Украину российских артистов. Несмотря на то, что срок реакции главы государства на обращение уже истек, петиция все еще остается без ответа. Об этом Кондратюк рассказал "Телеграфу" в эксклюзивном интервью.