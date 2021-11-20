"А у нас є СБУ?" У мережі обурилися через концерт Шуфутинського у Києві

Квитки на виступ реалізовує ресурс Concert.ua

Прийдешньої весни до України з концертом може приїхати відомий російський виконавець Михайло Шуфутинський. При цьому популярного серед старшого покоління українців шансоньє давно внесли до бази "Миротворець".

Невдоволення з приводу організації виступу російського артиста висловив Facebook-користувач Сергій Іванов.

За його словами, Шуфутинський практично "не вилазить із окупованого Криму". У цьому можна переконатися, якщо просто пошукати ім’я виконавця в Google, додавши слово "Крим".

Скрін новини про виступ Шуфутинського у Криму

"На сайті агенції концерт вже має статус "надпопулярної події", в чому я жодним чином не сумніваюся. Адже наші люмпени завжди використовують свій шанс замотати тулуби в люрекс і потрусити жирами", — обурюється Сергій Іванов.

Чоловік закликав усіх небайдужих привернути увагу СБУ до концерту Шуфутинського, який готується в Україні. При цьому він пропонує або заборонити артисту в’їзд, або після прибуття заарештувати його та покарати.

До речі, захід має нібито відбутися 8 березня 2022 року. Майданчик, на який "замахнувся" шансоньє, аж ніяк немаленький — сам Палац спорту.

Анонс концерту

Та й квитки на подію доволі дорогі: ціна стартує від 590 гривень за місця на бічних секціях. Партер коштуватиме від 1190 до 2990 гривень (залежно від обраного ряду). Найексклюзивніші місця, у так званому VIP-партері, і зовсім коштують від 2990 до 5990 гривень.

Ціна на квитки просто зашкалює

Чимало українців обурилися організацією концерту російського артиста, який визнає окупацію Криму законною. Невдоволення користувачів Facebook вилилося в те, що на офіційній сторінці ресурсу Concert.ua наразі закрита можливість коментувати публікації.

На новину про підготовку виступу Михайла Шуфутинського відреагував навіть відомий український продюсер Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, шоумен нещодавно створив петицію на сайті президента про заборону на в’їзд в Україну російських артистів. Незважаючи на те, що термін реакції глави держави на звернення вже минув, петиція все ще залишається без відповіді. Про це Кондратюк розповів "Телеграфу" в ексклюзивному інтерв’ю.