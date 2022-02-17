Не порадує жінок на 8 березня: в Україні "забанили" російського артиста

Концерту Шуфутинського у Києві не буде.

У весняне свято 8 березня в Києві анонсовано великий концерт відомого російського шансоньє Михайла Шуфутинського, проте шанувальникам артиста, які придбали квитки на його виступ (досить дорогі), доведеться скасувати свої плани. А все тому, що не буде концерту.

Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив Укрінформу, що співак не зможе виступити у Києві, адже не зможе перетнути кордон України. Прикордонники не дозволять йому в’їзд за порушення українського законодавства.

"У нас на цей час достатньо підстав вважати, що він неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території, і при спробі його в’їзду в Україну, прикордонники обов’язково проведуть усі необхідні заходи безпосередньо у пункті пропуску. Якщо він з’явиться для перетину кордону, у нас є підстави заборонити йому в’їзд до України", – сказав Демченко.

Зазначимо, що після появи анонсу концерту українці обурилися, що в Україні взялися за організацію концерту російського артиста, який визнає окупацію Криму. Серед обурених був відомий український продюсер Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, що для того, щоб таких концертів більше не організовували в українських містах, Ігор Кондратюк створив петицію на сайті президента про заборону на в’їзд в Україну російських артистів. Попри те, що реакція глави держави на петицію вже є, реальних зрушень у цьому питанні поки що немає. Про це Кондратюк розповів "Телеграфу" в ексклюзивному інтерв’ю.