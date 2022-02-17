Рус

Не порадує жінок на 8 березня: в Україні "забанили" російського артиста

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
88
Шуфутинського не пустять до України Новина оновлена 17 лютого 2022, 15:02
Шуфутинського не пустять до України

Концерту Шуфутинського у Києві не буде.

У весняне свято 8 березня в Києві анонсовано великий концерт відомого російського шансоньє Михайла Шуфутинського, проте шанувальникам артиста, які придбали квитки на його виступ (досить дорогі), доведеться скасувати свої плани. А все тому, що не буде концерту.

Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив Укрінформу, що співак не зможе виступити у Києві, адже не зможе перетнути кордон України. Прикордонники не дозволять йому в’їзд за порушення українського законодавства.

"У нас на цей час достатньо підстав вважати, що він неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території, і при спробі його в’їзду в Україну, прикордонники обов’язково проведуть усі необхідні заходи безпосередньо у пункті пропуску. Якщо він з’явиться для перетину кордону, у нас є підстави заборонити йому в’їзд до України", – сказав Демченко.

Зазначимо, що після появи анонсу концерту українці обурилися, що в Україні взялися за організацію концерту російського артиста, який визнає окупацію Криму. Серед обурених був відомий український продюсер Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, що для того, щоб таких концертів більше не організовували в українських містах, Ігор Кондратюк створив петицію на сайті президента про заборону на в’їзд в Україну російських артистів. Попри те, що реакція глави держави на петицію вже є, реальних зрушень у цьому питанні поки що немає. Про це Кондратюк розповів "Телеграфу" в ексклюзивному інтерв’ю.

Теги:
#Концерт #Михайло Шуфутинський
Угруповання військ РФ біля кордонів сформовано, і його не відводять
Статті
Росія вже готова до вторгнення: генерал назвав три причини, які стримують Путіна
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Угруповання військ РФ біля кордонів сформовано, і його не відводять
Росія вже готова до вторгнення: генерал назвав три причини, які стримують Путіна
Дата публікації
Категорія
Зеленський через обстріл Станиці Луганської звернувся до ОБСЄ
Зеленський відреагував на обстріл з боку бойовиків на Донбасі: подробиці
Дата публікації
Категорія
Олександр Трухін скоро може бути виключений із лав "слуг" у Раді
Трухіна виключать із фракції, але залишать мандат та посаду, — джерела
Дата публікації
Категорія
Генсек НАТО закликав Росія негайно забрати свої війська від кордонів України
Обстріл на Донбасі: з'явилася реакція НАТО на атаку бойовиків
Дата публікації
Категорія
Малий бізнес хоче нових правил гри — без РРО та мільярдних витрат на них
На кону щонайменше 8 мільярдів гривень – чим незадоволені ФОПи і чого хочуть від влади?