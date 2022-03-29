Разницу между украинцами и россиянами показали на карикатуре

Картинка представлена в двух временных отрезках

Украинцы и россияне — очень разные народы и это своей карикатурой подчеркнул художник Георгий Ключник. Художники-карикатуристы нацеливают свое искусство на злободневные проблемы, и Ключник не исключение. В последней опубликованной политической сатире он представил ситуацию попадания двух людей на необитаемые острова.

На карикатуре украинец посадил новые пальмы на острове, наловил рыбы и вывесил ее сушиться, тогда как россиянин оборвал у пальмы листья, вывесил на ней свои вещи на сушку и сделал колья по окружности.

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Как отмечает сам автор, карикатура не нова. Но, как оказалось, не потеряла актуальности. В комментариях пользователи не только восторгались тем, как тонко подмечена разница между хозяйственным украинцем и "дикарем", уничтожившим все вокруг себя, но и предположили, чем могло бы продолжиться.

Также пользователи вспомнили о такой черте как зависть, которая не раз всплывала в разговорах оккупантов, перехваченных спецслужбами. Налаженная жизнь и качественные вещи поражали захватчиков в городах и селах, которые они разрушали.

Как ранее писал "Телеграф", все больше украинцев после начала войны стараются избавиться от ассоциации с врагом — переходят, хотя бы частично, на украинский язык, резко ухудшилось отношение к русскому.