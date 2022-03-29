Різницю між українцями та росіянами показали на карикатурі

Картинка представлена у двох часових відрізках

Українці та росіяни — дуже різні народи, і це своєю карикатурою наголосив художник Георгій Ключник. Художники-карикатуристи націлюють своє мистецтво на злободенні проблеми і Ключник не виняток. В останній опублікованій політичній сатирі він представив ситуацію потрапляння двох людей на безлюдні острови.

На карикатурі українець посадив нові пальми на острові, наловив риби та вивісив її сушитися, тоді як росіянин обірвав у пальми листя, вивісив на ній свої речі на сушіння та зробив кілки по колу.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Як зазначає сам автор, карикатура не нова. Але, як виявилось, не втратила актуальності. У коментарях користувачі не тільки захоплювалися тим, як тонко помічена різниця між хазяйновитим українцем та "дикуном", що знищив усе навколо себе, але й припустили, чим могло б продовжитися.

Також користувачі згадали про таку рису як заздрість, яка не раз спливала у розмовах окупантів, перехоплених спецслужбами. Налагоджене життя та якісні речі вражали загарбників у містах та селах, які вони руйнували.

Як раніше писав "Телеграф", дедалі більше українців після початку війни намагаються позбавитися асоціації з ворогом — переходять, хоча б частково, українською мовою, різко погіршилося ставлення до російської.