Песне "Перемен" более 30 лет, но она снова актуальна

Известный певец и музыкант Виктор Цой мог бы отмечать во вторник, 21 июня 2022 года, свое 60-летие. И хотя легендарного артиста не стало 32 года назад, его песни продолжают жить и покорять все новые поколения. Хит советской рок-группы "Кино" стал в годы СССР неким гимном перестройки и снова обрел актуальность сейчас, ведь решение россии открыто напасть на территории Украины изолировало федерацию от цивилизованного мира и возвращает ее к тем же советским временам.

Чем запомнился Виктор Цой, когда был создан хит "Перемен" и как воспринимается смысл песни в наше время — в материале "Телеграфа".

Виктор Цой "жив" уже как 60 лет

Артист корейского происхождения Виктор Цой, пожалуй, один из самых влиятельных и популярных рок-музыкантов в советское время. Он не только был лидером группы "Кино" и исполнял все песни на концертах, а и писал к ним тексты. Сейчас бы его образ назвали "трушным". Со взъерошенными волосами, в незамысловатой одежде с сигаретой и гитарой он покорял сердца слушателей своей харизмой, честностью и неповторимым тембром.

День рождения Цоя – 21 июня. В 2022 году ему было бы 60 лет, но музыкант погиб более 30 лет назад. 15 августа 1990 года, согласно официальной версии, мужчина заснул за рулем и попал в смертельную для него автокатастрофу.

Несмотря на то, что артист рано ушел, слава о нем продолжает жить. Уникальный творческий стиль музыканта наследуют многие артисты. Ежегодно появляются новые каверы и ремиксы на композиции группы "Кино", а тексты, написанные Цоем, продолжают покорять новых слушателей.

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История песни "Перемен"

Одна из самых знаковых песен "Кино" – "Перемен", или как еще ее называют "Хочу перемен!", "Мы ждем перемен" из альбома "‎Последний герой"‎ 1989 года. Существует версия, что Цой мог написать этот текст во время поездки в Украину весной 1986 года. Как известно, тогда случилась авария на Чернобыльской АЭС.

Во время перестройки композиция приобрела политический контекст. С тех пор песню часто используют на митингах и протестах во многих странах бывшего СНГ. Хотя сам Цой не считал, что главный смысл трека – протест.

В той же рф эта песня сопровождала те или иные мероприятия, связанные с оппозиционным движением и ее лидерами — Борисом Немцовым, Гарри Каспаровым, Ильей Яшиным, Алексеем Навальным. Пели о "цоевских переменах" и в ходе белорусских протестов, и во времена украинского Евромайдана. Группа С.К.А.Й даже выпустила украиноязычный кавер – "Ми прагнемо змiн".

Как ни странно, о переменах, намекая на композицию "Кино", неоднократно заявляли и прокремлевские представители. Исполняли хит русские музыканты, поддерживающие российскую агрессию на Донбассе, а еще "Перемен" звучала в Крыму на концерте к "годовщине присоединения" спустя год аннексии.

Свежую волну актуальности слова Цоя "Мы ждем перемен" обрели с момента полномасштабного вторжения рф на территории Украины. В Tiktok можно найти ролики, выступающие против войны, именно под эту легендарную композицию.

Запрет песни "Перемен" в рф

Накануне 60-летия Цоя в российских медиа сообщалось, что на рок-фестивале в Татарстане, приуроченному к этой дате, организаторы запретили исполнять песню "Перемен". Разразился скандал, а концерт в Челнах в итоге отменили и якобы были вынуждены перенести на август. Хотя фестиваль в память о Цое проходит там много лет и отменялся лишь из-за пандемии.

На скандальное решение уже отреагировали пользователи в Twitter.

Скриншот

Скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 21 июня празднует день рождения известный украинский певец и музыкант Тарас Тополя. Лидер группы "Антитела" с первых дней полномасштабной войны находится на передовой, защищая Украину от российских оккупантов.