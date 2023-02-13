Рианна впервые за 5 лет вышла на сцену и стала первой беременной звездой-хедлайнером Супербоула (фото, видео)
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34-летняя знаменитость "взорвала сцену" 13-минутном попурри со своих хитов
Американская певица барбадосского происхождения Рианна впервые за пять лет выступила на сцене, приняв участие в Halftime Show в качестве хедлайнера на Супербоуле-2023. 34-летняя исполнительница не только феерически сообщила о своей второй беременности, выступив с округлым животиком.
Знаменитость исполнила перед многотысячной публикой в ярко-красном наряде 13-минутное попурри из своих хитов, войдя в историю как первая беременная женщина, ставшая хедлайнером шоу Суперкубка. Подчеркнула беременность звезда красным комбинезоном от LOEWE, под которым было облегающее боди и бандо. В список песен вошли:
- B**** Better Have My Money
- Where Have You Been?
- Only Girl in the World
- We Found Love
- Rude Boy
- Work
- Wild Thoughts
- Pour It Up
- All of the Lights
- Run This Town
- Umbrella
- Diamonds
Как сообщает Телеграмм-канал "Культурна Прачечна", за 13 минут Рианна успела также прорекламировать бренд собственной косметики Fenty Beauty (показ отдельного ролика стоил бы $7 млн). С трибун за ее выступлением наблюдали такие мировые звезды, как Адель, Jay Z с дочерью Блю Айви, Cardi B с рэпером Offset, Билли Айлиш, Шер, Пол Маккартни, Оливия Родриго, Ники Минаж, Брэдли Купер.
Напомним, что в октябре 2023 года Рианна порадовала своих фанатов и впервые за 6 лет презентовала новый хит, который она посвятила звезде "Черной Пантеры", покойному актеру Чедвику Боузману. Трек "Lift Me Up" стал саундтреком к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда".
Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2023 году впервые за 5-летнюю паузу выступила перед большой аудиторией и певица Бейонсе. "Изюминкой" выступления исполнительницы стал ее розовый наряд, созданный украинским дизайнером FROLOV.