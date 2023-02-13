Рианна впервые за 5 лет вышла на сцену и стала первой беременной звездой-хедлайнером Супербоула (фото, видео)

34-летняя знаменитость "взорвала сцену" 13-минутном попурри со своих хитов

Американская певица барбадосского происхождения Рианна впервые за пять лет выступила на сцене, приняв участие в Halftime Show в качестве хедлайнера на Супербоуле-2023. 34-летняя исполнительница не только феерически сообщила о своей второй беременности, выступив с округлым животиком.

Знаменитость исполнила перед многотысячной публикой в ярко-красном наряде 13-минутное попурри из своих хитов, войдя в историю как первая беременная женщина, ставшая хедлайнером шоу Суперкубка. Подчеркнула беременность звезда красным комбинезоном от LOEWE, под которым было облегающее боди и бандо. В список песен вошли:

B**** Better Have My Money Where Have You Been? Only Girl in the World We Found Love Rude Boy Work Wild Thoughts Pour It Up All of the Lights Run This Town Umbrella Diamonds

Как сообщает Телеграмм-канал "Культурна Прачечна", за 13 минут Рианна успела также прорекламировать бренд собственной косметики Fenty Beauty (показ отдельного ролика стоил бы $7 млн). С трибун за ее выступлением наблюдали такие мировые звезды, как Адель, Jay Z с дочерью Блю Айви, Cardi B с рэпером Offset, Билли Айлиш, Шер, Пол Маккартни, Оливия Родриго, Ники Минаж, Брэдли Купер.

Напомним, что в октябре 2023 года Рианна порадовала своих фанатов и впервые за 6 лет презентовала новый хит, который она посвятила звезде "Черной Пантеры", покойному актеру Чедвику Боузману. Трек "Lift Me Up" стал саундтреком к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2023 году впервые за 5-летнюю паузу выступила перед большой аудиторией и певица Бейонсе. "Изюминкой" выступления исполнительницы стал ее розовый наряд, созданный украинским дизайнером FROLOV.