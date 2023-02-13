Ріанна вперше за 5 років вийшла на сцену і стала першою вагітною зіркою-хедлайнером Супербоула (фото, відео)

34-річна знаменитість "підірвала сцену" 13-хвилинним попурі зі своїх хітів

Американська співачка барбадоського походження Ріанна уперше за п'ять років виступила на сцені, взявши участь у Halftime Show в якості хедлайнера на Супербоулі-2023. 34-річна виконавиця не тільки феєрично повідомила про свою другу вагітність, виступивши з округлим животиком.

Знаменитість виконала перед багатотисячною публікою у яскраво-червоному вбранні 13-хвилинне попурі зі своїх хітів, увійшовши в історію як перша вагітна жінка, яка стала хедлайнером шоу Суперкубка. Підкреслила вагітність зірка червоним комбінезоном від LOEWE, під яким було обтисле боді та бандо. До списку пісень увійшли:

B**** Better Have My Money Where Have You Been? Only Girl in the World We Found Love Rude Boy Work Wild Thoughts Pour It Up All of the Lights Run This Town Umbrella Diamonds

Як повідомляє Телеграм-канал "Культурна Прачечна", за 13 хвилин Ріанна встигла також прорекламувала бренд власної косметики Fenty Beauty (показ окремого ролика коштував би $7 млн). З трибун за її виступом спостерігали такі світові зірки, як Адель, Jay Z з дочкою Блю Айві, Cardi B з репером Offset, Біллі Айліш, Шер, Пол Маккартні, Олівія Родріго, Нікі Мінаж, Бредлі Купер.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Ріанна порадувала своїх фанів і вперше за 6 років презентувала новий хіт, який вона присвятила зірці "Чорної Пантери", покійному актору Чедвіку Боузману. Трек "Lift Me Up" став саундтреком до фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2023 році вперше за 5-річну паузу виступила перед великою аудиторією і співачка Бейонсе. "Родзинкою" виступу виконавиці став її рожевий наряд, яким був створений українським дизайнером FROLOV.