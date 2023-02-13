Ріанна вперше за 5 років вийшла на сцену і стала першою вагітною зіркою-хедлайнером Супербоула (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
34-річна знаменитість "підірвала сцену" 13-хвилинним попурі зі своїх хітів
Американська співачка барбадоського походження Ріанна уперше за п'ять років виступила на сцені, взявши участь у Halftime Show в якості хедлайнера на Супербоулі-2023. 34-річна виконавиця не тільки феєрично повідомила про свою другу вагітність, виступивши з округлим животиком.
Знаменитість виконала перед багатотисячною публікою у яскраво-червоному вбранні 13-хвилинне попурі зі своїх хітів, увійшовши в історію як перша вагітна жінка, яка стала хедлайнером шоу Суперкубка. Підкреслила вагітність зірка червоним комбінезоном від LOEWE, під яким було обтисле боді та бандо. До списку пісень увійшли:
- B**** Better Have My Money
- Where Have You Been?
- Only Girl in the World
- We Found Love
- Rude Boy
- Work
- Wild Thoughts
- Pour It Up
- All of the Lights
- Run This Town
- Umbrella
- Diamonds
Як повідомляє Телеграм-канал "Культурна Прачечна", за 13 хвилин Ріанна встигла також прорекламувала бренд власної косметики Fenty Beauty (показ окремого ролика коштував би $7 млн). З трибун за її виступом спостерігали такі світові зірки, як Адель, Jay Z з дочкою Блю Айві, Cardi B з репером Offset, Біллі Айліш, Шер, Пол Маккартні, Олівія Родріго, Нікі Мінаж, Бредлі Купер.
Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Ріанна порадувала своїх фанів і вперше за 6 років презентувала новий хіт, який вона присвятила зірці "Чорної Пантери", покійному актору Чедвіку Боузману. Трек "Lift Me Up" став саундтреком до фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2023 році вперше за 5-річну паузу виступила перед великою аудиторією і співачка Бейонсе. "Родзинкою" виступу виконавиці став її рожевий наряд, яким був створений українським дизайнером FROLOV.