Гимны потерянного поколения. Пять главных песен группы "Мертвий півень" (видео)

Группа "Мертвий півень" стала одним из символов львовской культуры

Умер один из основателей группы "Мертвий півень" Любомир Футорский. Ему было всего 50. По воспоминаниям коллег, авторству Футорского принадлежали лучшие песни группы. "Телеграф" предлагает вспомнить главные хиты "Мертвого півня", одного из символом львовской культуры.

"Ми так жили, немов співали джаз"

Группа появилась из тусовки единомышленников-студентов, которые собрались в кафе "Старый Львов" на Валовой. И хотя впоследствии музыкантов разбросало по разным городам и даже странам, именно "Мертвий півень" (наряду с "Плачем Єремії") ассоциируется с духом Львова – европейского города с уникальной творческой атмосферой. Когда слушаешь "Ми так жили, немов співали джаз", сразу же на ум приходят узкие львовский улочки и удивительный аромат кофе, приготовленного на песке.

"Б'ютифул Карпати"

Первое же выступление группы – на первом фестивале уличного искусства "Вывых" в 1990 году – сделало ее знаменитой. Именно на том концерте они сыграли "Б'ютифул Карпати", одну из своих самых знаменитых вещей. Тогда "Мертвий півень" получил приз зрительских симпатий, а песня с годами – еще полтора десятка воплощений в самых разных аранжировках.

"Ми помрем не в Парижі"

Эту песню, написанную на стихотворение Наталки Белоцерковец, чьи стихи переведены, как минимум, на шесть европейских языков, назвали "гимном потерянного поколения". А сама песня получила на втором фестивале "Червона рута" два приза: Гран-при и первую премию.

"Их музыка символична для "потерянного поколения", чья молодость пришлась на тяжелые и очень длинные во всех смыслах 90-е, когда наша страна оказалась между стремительно менявшимися цивилизациями… Это было поколение, ничего не успевшее и появившееся несвоевременно", – писало издание "Пломінь".

"И хотя мы себя тогда не чувствовали еще потерянными, – прокомментировал гитарист группы Роман Чайка, – слово "гимн" нам понравилось".

"Пані Інно"

Одним из интересов, который объединил будущих музыкантов группы, была стала украинская поэзия. Первые сборники Виктора Неборака, Александра Ирванца, Юрия Андруховича были, по собственному определению "півнів", их "захалявными книжечками", которые они всегда носили в карманах. Вокалист Мисько Барбара, также покинувший нас в 2021 году, был тонким знатоком поэзии, так что не удивительно, что большинство песен группы написаны на стихи украинских поэтов – от Тараса Шевченко до Сергея Жадана. Так, гипнотическая "Пані Інно" написана на стихи Павла Тычины.

"Поцілунок"

Хотя гитарист Роман Чайка и отрицает, что группа имеет отношение к какому-то стилю, "Поцілунок" является одним из самых убедительных образцов отечественного пост-панка.

"Мы выжимаем из стихов ту музыку, которая им идет. Если получается, что из этого текста выходит блюз или рок-н-ролл, а из этого фанк или хип-хоп, то так оно и получается", – рассказал музыкант. И это правда, ведь стиль группы на разных этапах варьировался от акустического фолка до пост-рока.

К слову, альбом "Шабадабада", в который включена песня, киевский журнал "Музыка" в 2016 году признал лучшим в истории украинского рок-н-ролла.

Историческая справка. Группа родилась в 1989 году в среде Львовского университета имени Ивана Франко, где учились многие его будущие участники, начинавшие музыкальную деятельность в университетском хоре "Черемош". Название группы происходит от вывески кафе "Старый Львов", где собирались музыканты. В первом составе играли основатель группы Любомир Футорский, Роман Чайка, Мисько Барбара, Ярина Якубьяк, Юрий Чопик и Роман Рось. Позже к ним присоединились Олег "Джон" Сук и Андрей Надольский, а всего за историю группы прошло более 20 музыкантов. В 1990-е годы "Мертвий півень" активно гастролировал в Украине и за рубежом (Польша, Франция, Германия, Чехия, Словакия, Австрия), а в 2011 году фактически прекратил творческую деятельность.

Напомним, ранее мы писали о том, что внезапно умер один из самых известных львовян, историк и краевед Петр Радковец. Знаменитый гид скончался на 60-м году жизни.