Внезапно умер один из самых известных львовян (фото)

Человек провел сотни экскурсий для тысяч людей со всего мира, на прогулку с ним записывались заранее

В воскресенье, 5 февраля, трагическая весть пришла из Львова. На 60-м году жизни внезапно умер один из самых известных местных гидов, историк и краевед Петр Радковец. Он был одним из украинцев, которые в совершенстве знали собственную историю и любили ее пересказывать другим.

О смерти одного из самых известных львовян сообщил городской голова Андрей Садовый. Также факт смерти Радковца подтвердила и его дочь Екатерина на личной Facebook-странице.

"Любящий мужчина, отец, дедушка ушел от нас. Мы не можем оправиться от такой внезапной потери. Всегда справедливый, с чувством юмора и настоящий фанат Львова. Даже в трудные времена покупал старые фотографии и изучал историю", — отметила Екатерина.

Также она вспомнила, что Петр часто шутил, что является "профессиональным львовянином и батяром".

Благодаря оригинальному образу Петра Радковца было трудно не запомнить

По словам Андрея Садового, вместе с Петром Радковцем навсегда в Вечность отошла и ощутимая часть истории Львова. Мэр города убежден, что вряд ли кто-нибудь еще сможет так ревностно ее беречь и пересказывать, как это делал Радковец.

Даже во время полномасштабной войны мужчина находил способы помочь армии. В частности, он проводил экскурсии для военных, получивших ранения на передовой, а во Львове проходили лечение и реабилитацию.

Как уже упоминалось, Петр Радковец ушел из жизни в возрасте 59 лет. Родился во Львов, отслужил в армии, окончил Львовский полиграфический институт (ныне вуз известен как "Украинская академия книгопечатания"). Успел сменить множество профессий — работал на компанию "Прогресс", занимавшуюся изготовлением обуви; был библиотекарем, печатником, занимался издательством в "Центре Европы". В какой-то момент нашел свое настоящее призвание – быть гидом для туристов Львова. Был женат, имел двоих детей. Его знало множество львовян и гостей города.

Петр Радковец в молодости

Всего за день до смерти в его Instagram было опубликовано новое видео, где мужчина читал красноречивый стих о любви к женщине.

Большинство украинцев шокированы известием о смерти настоящего маэстро львовской экскурсии и выражают родным и близким Петра Радковца свои соболезнования.

Это не первая тяжелая потеря для Украины, не связанная с войной, за последние несколько дней. "Телеграф" рассказывал, что в конце января не стало известного поэта и Героя Украины Дмитрия Павлычко.

Также мы сообщали о смерти легендарного французского модельера Пако Рабанна. Он прославился своим оригинальным стилем и эпатажным поведением. В частности, это проявлялось в этих разговорах, некоторые из которых можно легко цитировать.