"Сложно на все иметь собственное мнение, но хуже всего — копировать чужое": малоизвестные цитаты легендарного Пако Рабана

Украинская журналистка вспомнила, что говорил при жизни всемирно известный модельер

В пятницу 3 февраля 2023 года перестало биться сердце легендарного французского модельера Пако Рабана, которого в мире моды считают революционером. Кутюрье испанского происхождения скончался на 89-м году жизни. За это время он успел успешно презентовать множество коллекций, создать популярную линейку именных ароматов, одеть кучу знаменитостей, а еще написал несколько книг о своем творчестве. Некоторые цитаты дизайнера до сих пор передаются из уст в уста, например он говорил, что его платья шокируют, поэтому женщина в одежде от Пако Рабана никогда не останется незамеченной.

Украинская журналистка Ярослава Гресь вспомнила на своей странице в Facebook малоизвестные высказывания модельера. Их она лично услышала в далеком 2009 году. Встреча проходила в роскошном, но уютном доме Рабана на берегу океана во Франции. Как пишет Гресь, в тот день дизайнер не играл свою любимую роль, выдавая себя за "человека, который прожил 75 000 жизней и встречал инопланетян". Так что публике удалось увидеть маэстро без масок.

Заметки из этой поездки украинка хранит до сих пор. А некоторые слова, сказанные кутюрье, знает наизусть и повторяет как мантру.

"Прошло почти 14 лет. Как бы ни складывалась жизнь, в самых сложных ее виражах, я повторяю одни и те же слова: "это невозможно" станет "это невероятно", — говорится в сообщении Гресь.

Малоизвестные цитаты легендарного дизайнера Пако Рабана

Почему мой дом так прост? Потому что самое главное не то, что внутри, а то, что снаружи, - показывает рукой на океан. – Когда я открываю глаза, мой взгляд ничто не останавливает, он не упирается в стены – он летит, и с ним летит мое мнение, моя фантазия.

Ты никогда не знаешь, когда в голову придет мысль. Но должен быть готов к ней. Поэтому мои карандаши всегда остро наточены.

Сложно на все иметь собственное мнение, но хуже всего не пытаться его составить, а копировать чужие мысли.

Когда я придумал новый парфюм, то назвал его One Million. Молодые люди, называвшие себя специалистами в мире моды, смеялись над этим названием, над золотой бутылкой и говорили, что это невозможно будет продать. Но я многое прожил и много раз видел, как "это невозможно" превращалось в "это невероятно".

Ни один разговор не имеет смысла, если из-за него я пропускаю обед.

Я философски отношусь к смерти, как и к концу чего-либо. Конец чего-либо – это всегда интересно. Это всегда новое путешествие.

Я босиком ходил по камням на берегу океана, когда я был ребенком. Это дикий край. Я хочу здесь жить. И я хочу здесь умереть.

Куда бы вы ни ехали, всегда ищите большое окно.

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