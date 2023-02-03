"Складно на все мати власну думку, але найгірше — копіювати чужу": маловідомі цитати легендарного Пако Рабанна

Українська журналістка згадала, що говорив за життя всесвітньо відомий модельєр

У п'ятницю 3 лютого 2023 року перестало битися серце легендарного французького модельєра Пако Рабанна, якого у світі моди вважають революціонером. Кутюр'є іспанського походження помер на 89-ому році житті. За це час він встиг успішно презентувати велику кількість колекцій, створити популярну лінійку іменних ароматів, одягти купу знаменитостей, а ще написав декілька книг про свою творчість. Деякі цитати дизайнера досі передаються з уст в уста, наприклад, він казав, що його сукні шокують, тому жінка в одязі від Пако Рабанна ніколи не залишиться непоміченою.

Українська журналістка Ярослава Гресь згадала на своїй сторінці у Фейсбук маловідомі вислови модельєра. Їх вона особисто почула в далекому 2009-році. Зустріч відбувалася у розкішному, але затишному будинку Рабанна на березі океану у Франції. Як пише Гресь, у той день дизайнер не грав свою улюблену роль, видаючи себе за "людину, яка прожила 75 000 життів і зустрічала інопланетян". Тож публіці вдалося побачити маестро без масок.

Нотатки з тієї поїздки українка зберігає досі. А деякі слова, сказані кутюр'є, знає напам'ять і повторює як мантру.

"Пройшло майже 14 років. Як би не складалося життя, у найскладніших його віражах, я повторюю одні і ті самі слова: "це неможливо" стане "це неймовірно", — йдеться у дописі Гресь.

Маловідомі цитати легендарного дизайнера Пако Рабанна

Чому мій дім такий простий? Бо найголовніше не те, що всередині, а те, що зовні, — показує рукою на океан. — Коли я відкриваю очі, мій погляд ніщо не зупиняє, він не впирається в стіни — він летить, і з ним летить моя думка, моя фантазія.

Ти ніколи не знаєш, коли в голову прийде ідея. Але маєш бути готовим до неї. Тому мої олівці завжди гостро наточені.

Складно на все мати власну думку, але найгірше — не намагатися її скласти, а копіювати чужі думки.

Коли я придумав новий парфум, то назвав його One Million. Молоді люди, які називали себе фахівцями в світі моди, сміялися з цієї назви, з золотої пляшки і казали, що це неможливо буде продати. Але я багато прожив і багато разів бачив, як "це неможливо" перетворювалося на "це неймовірно".

Жодна розмова не має сенсу, якщо через неї я пропускаю обід.

Я філософськи ставлюся до смерті, як і до кінця будь-чого. Кінець будь-чого — це завжди цікаво. Це завжди нова подорож.

Я босоніж ходив по камінню на березі океану, коли був дитиною. Це дикий край. Я хочу тут жити. І я хочу тут померти.

Куди б ви не їхали, завжди шукайте велике вікно.

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