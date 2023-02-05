Раптово помер один із найвідоміших львів'ян (фото)

Чоловік провів сотні екскурсій для тисяч людей із усього світу, на прогулянку з ним записувалися заздалегідь

У неділю, 5 лютого, трагічна звістка прийшла із Львова. На 60-му році життя раптово помер один із найвідоміших місцевих гідів, історик і краєзнавець Петро Радковець. Він був одним із тих українців, які досконало знали власну історію та любили її переказувати іншим.

Про смерть одного із найвідоміших львів'ян повідомив міський голова Андрій Садовий. Також факт смерті Радковця підтвердила і його донька Катерина на особистій Facebook-сторінці.

"Люблячий чоловік, батько, дідусь пішов від нас. Ми не можемо оговтатися від такої раптової втрати. Завжди справедливий, з почуттям гумору і справжній фанат Львова. Навіть у важкі часи купував старі фотографії і вивчав історію", — зазначила пані Катерина.

Також вона згадала, що сам Петро часто шуткував, що є "професійним львів'янином та батяром".

Завдяки оригінальному образу Петра Радковця було важко не запам'ятати

За словами Андрія Садового, разом із Петром Радковцем назавжди у Вічність відійшла і відчутна частинка історії Львова. Мер міста переконаний, що навряд чи хтось іще зможе так ревно її берегти та переповідати, як це робив Радковець.

Навіть під час повномасштабної війни чоловік знаходив способи допомогти армії. Зокрема, він проводив екскурсії для військових, які отримали поранення на передовій, а у Львові проходили лікування та реабілітацію.

Як уже згадувалося, Петро Радковець пішов із життя у віці 59 років. Народився у Львів, відслужив у армії, закінчив Львівський поліграфічний інститут (нині ВНЗ відомий, як "Українська академія друкарства"). Встиг змінити безліч професій — працював на компанію "Прогрес", що займалася виготовленням взуття; був бібліотекарем, друкарем, займався видавництвом у "Центрі Європи". В якийсь момент знайшов своє справжнє покликання — бути гідом для туристів Львова. Був одружений, мав двох дітей. Його знало безліч львів'ян і гостей міста.

Петро Радковець у молодості

Всього за день до смерті у його Instagram було опубліковане нове відео, де чоловік читав промовистого вірша про любов до жінки.

Більшість українців шоковані звісткою про смерть справжнього маестро львівської екскурсії та висловлюють рідним і близьким Петра Радковця свої співчуття.

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